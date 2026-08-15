Нові авто, які прослужать без проблем щонайменше 10 років

Toyota Sienna 2026 року. Фото: Toyota

Сергій Якуба Редактор

Довговічність та витривалість залишаються ключовими факторами під час купівлі нового транспортного засобу. Брендовий амбасадор Turn5 Джастін Дуган радить звертати увагу на моделі, побудовані на вже відпрацьованих і зрілих платформах. Вони вимагають менше візитів до сервісу та зберігають високу залишкову вартість. Експерти визначили найнадійніші автомобілі 2026 року випуску, які без проблем прослужать власнику щонайменше десятиліття.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Сімейні автомобілі

Японський кросовер Honda CR-V 2026 року є одним з найкращих варіантів на ринку. Автомобільний аналітик ресурсу CarEdge Джастін Фішер відзначає моделі Accord, CR-V та Civic за їхню довговічність.

Експертка AutoInsurance Мелані Муссон додає, що CR-V ідеально підходить для невеликої сім'ї, пропонуючи зручність у місті та фірмовий комплекс безпеки Honda Sensing.

Мінівен Toyota Sienna пропонує простір повнорозмірного позашляховика в поєднанні з комфортом та економічністю легкового авто. Муссон підкреслює, що версія з повним приводом AWD та регулярним сервісом легко долає десятирічний рубіж. Також Джастін Фішер серед надійних варіантів бренду виділяє нові RAV4, Camry та Highlander Hybrid.

Корейський гібрид

Корейські бренди Hyundai та Kia суттєво покращили довговічність своїх моделей. Віцепрезидент компанії ACV Auctions Ренді Барон зазначає, що машини цих марок тепер спокійно долають позначку в 160 000 км без серйозних поломок.

Особливої уваги заслужив седан Hyundai Elantra Hybrid 2026 року, який отримав найвищі оцінки надійності від Consumer Reports. Модель пропонує низькі витрати на пальне та перевірену гібридну систему. Серед інших практичних гібридів з високим ресурсом на ринку експерти також виділяють кросовер Kia Sorento.

Преміальний седан

Розкішний Lexus LS залишається одним з лідерів за показниками довговічності. За даними дослідження JD Power, бренд Lexus вже три роки поспіль посідає перше місце в рейтингах надійності, демонструючи найменшу кількість скарг. Ренді Барон зауважує, що власники зазвичай втомлюються від машин цієї марки раніше, ніж самі авто виходять з ладу.

Попри те, що випуск седана LS завершується після 2026 року, Мелані Муссон вважає його чудовим кандидатом для тривалої експлуатації. Модель поєднує високий рівень комфорту, розкішний салон та інженерний ресурс, який дозволяє машині служити роками без втрати якості.

Раніше Новини.LIVE представляли ТОП-10 найуспішніших моделей Toyota усіх часів. Деякі моделі компанії не лише розійшлися мільйонними тиражами, а й суттєво змінили весь автомобільний ринок.

Також читайте, яке сімейне авто визнане найнадійнішим за останні чотири роки. Експерти британського AutoExpress оприлюднили результати дослідження.