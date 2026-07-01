Найкращі авто для досвідчених водіїв за версією ADAC

BMW X1 2023 року. Фото: netcarshow.com

З віком потреби та смаки водіїв помітно змінюються. Для автомобілістів старшого покоління безпека, комфорт та простота використання техніки стають набагато важливішими за швидкість чи спортивний дизайн. Німецький автомобільний клуб ADAC оприлюднив рейтинг транспортних засобів, які найкраще підходять для літніх людей. Ця категорія водіїв на дорогах постійно зростає, тому експерти висунули до машин чіткі технічні вимоги.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Критерії вибору

Досвідчені водії шукають автомобілі з гарною оглядовістю та максимально зрозумілими органами керування. Особливо цінується висока посадка, яка полегшує огляд та суттєво зменшує навантаження на суглоби. Широкі дверні отвори та підняті сидіння роблять посадку і висадку максимально легкими. Фізичні кнопки та регулятори також залишаються в пріоритеті, позаяк вони інтуїтивно зрозуміліші за сенсорні екрани.

Для створення рейтингу експерти ADAC відбирали варіанти довжиною до 4,5 м та висотою не менш як 1,5 м. Салон обов'язково повинен мати мінімум чотири місця для пасажирів. Висота подушки сидіння має становити щонайменше 47 мм від підлоги, а поріг багажного відділення не може перевищувати 78 мм для зручного завантаження речей.

Лідери рейтингу

Перше місце посів кросовер BMW X1 завдяки зручному доступу в салон та стабільній поведінці на дорозі. На другій позиції опинився французький мінівен Citroen Berlingo, який підкорив фахівців величезним внутрішнім простором та зсувними бічними дверима.

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Трійку лідерів замкнув компактний Ford Puma з м'яко-гібридною силовою установкою. Окрім названих фаворитів, високі оцінки за ергономіку та доступність отримали Renault Captur, Audi Q3 та Skoda Kamiq.

Також спеціалісти відзначили користь гібридних варіантів Toyota Corolla Cross та Kia Niro, які гарантують паливну економічність та щоденну зручність.

Раніше Новини.LIVE писали, обслуговування яких автомобілів розорить власників. На ринку є чимало машин, які після перших п'яти років експлуатації перетворюються на справжню проблему для гаманця.

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