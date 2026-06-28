П'ять нових кросоверів з високою цінністю для водія

Hyundai Palisade 2026 року. Фото: netcarshow.com

Купівля нового кросовера є серйозною фінансовою інвестицією, яка вимагає від майбутнього власника ретельного вивчення ринку. Експерти виділили п'ять сучасних автомобілів, які демонструють зразковий баланс технічних характеристик. Ці машини зберігають високу залишкову вартість на вторинному ринку та підтверджують, що продумана інженерна база є набагато важливішою за агресивну рекламну кампанію.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Технологічні лідери

Електричний кросовер Audi Q6 E-tron підходить тим, хто шукає баланс між комфортом та хорошою керованістю. Ця модель створена для водіїв, які хочуть перейти на електропривід, але звикли до високої якості та плавності ходу.

Для великих родин чудовим вибором буде 3-рядний Hyundai Palisade Hybrid. Автомобіль пропонує багато місця в салоні, сучасну електроніку та низькі витрати на пальне. Профільні автомобільні медіа стабільно називають цей корейський гібрид одним з найкращих за своєю практичністю.

Японський бестселер Toyota RAV4 цінують за його універсальність та довговічність. Крім того, ця модель показує відмінні результати у незалежних краш-тестах, що підтримує високу впевненість покупців та захищає машину від швидкого знецінення.

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Перевірена класика

Кросовер Honda CR-V завоював ринок завдяки тому, що просто чудово виконує базові завдання. Експерти хвалять його за економні двигуни, зручний продуманий інтер'єр та м'яку підвіску. Водії купують цю модель заради стабільності, адже вона служить роками без великих проблем.

Subaru Forester традиційно обирають за його міцну безпекову базу. Це сімейне авто, яке завдяки своїй надійності дуже легко та вигідно продається на вторинному ринку, коли приходить час оновити автопарк.

Фахівці радять під час вибору дивитися не на модні фішки, а на те, як конкретна модель поводиться за кілька років експлуатації. Саме реальна витривалість та безпека визначають справжню цінність автомобіля.

Раніше Новини.LIVE писали, який кросовер залишається надійним навіть після закінчення гарантії. Це цінна характеристика для преміального автомобіля зі складними бортовими системами та сучасним електронним оснащенням.

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