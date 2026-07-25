Незвичний тест ПДР про дорожні знаки: кому заборонений рух

Схема руху ТЗ. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та специфіку їхньої дії на різні види транспорту. На дорозі водій синього автомобіля буксує жовту машину, а чоловік їде на возі, запряженому конем. Хто порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля, що буксирує. Водій на гужовому возі. Обидва порушать правила. Обидва не порушать правила.

Розбір задачі

Перед перехрестям у наміченому напрямку руху встановлено заборонний дорожній знак 3.4 "Рух з причепом заборонено".

Згідно з розділом 33 ПДР, знак 3.4 забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів із причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів.

Буксирування, яке виконує водій синього легкового автомобіля, підпадає під цю пряму заборону. В умовах задачі немає даних про те, що водій обслуговує підприємства чи громадян у цій зоні (що могло б стати винятком для знака), рух для нього закритий.

Щодо гужового воза, вимоги знака 3.4 на цей тип транспорту взагалі не поширюються. Для заборони руху коней з возами чи санями у ПДР існує окремий дорожній знак — 3.5 "Рух гужових возів (саней) заборонено". Відповідно, водій на гужовому возі має повне право продовжити рух у наміченому напрямку.

Правильна відповідь №1

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