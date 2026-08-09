Ненадійне авто з пробігом: пʼять причин відмовитися від покупки

Автомобілі різних років випуску. Фото: Новини.LIVE

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Купівля авто на вторинному ринку завжди супроводжується ризиком натрапити на машини з прихованими дефектами. Обираючи вживаний автомобіль для щоденних поїздок, важливо вчасно розпізнати критичні ознаки майбутніх поломок. Детальний технічний огляд та аналіз історії експлуатації допомагають зберегти бюджет і нерви. Експерти виділяють п'ять головних тривожних сигналів, на які варто звернути увагу перед угодою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Великий пробіг

Сама по собі висока цифра на одометрі не завжди є вироком, якщо машина отримувала якісний і регулярний сервіс. Наприклад, свіжа Toyota Camry 2023 року випуску з пробігом 200 000 км може виявитися значно надійнішою за версію 2003 року з меншими цифрами, але без належного догляду.

Однак екземпляри з меншим пробігом зазвичай мають більший залишковий ресурс основних вузлів і пластикових елементів. Крім того, великі цифри часто означають наближення дорогих планових робіт, наприклад заміни ременя ГРМ.

Прогалини в історії

Відсутність документів про технічне обслуговування є серйозним приводом задуматися про відмову від угоди. Навіть пропущені заміни мастила суттєво скорочують термін служби мотора.

Також за VIN-кодом обов'язково слід перевіряти наявність відкритих відкличних кампаній виробника щодо безпеки. Якщо продавець відмовляється надати історію або пройти заїзд на СТО, він скоріш за все приховує проблеми.

Часта зміна власників

Машина від першого власника зазвичай отримує більше уваги та якісного сервісу, ніж авто, яке змінило вісім господарів. Кожен наступний власник дешевого сегмента все менше схильний інвестувати у якісний ремонт за регламентом.

Потребують ретельної діагностики й відновлені після ДТП автомобілі. Поганий ремонт кузова спричиняє проблеми з геометрією, викликає прискорений знос шин та знижує загальний рівень безпеки.

Сторонні звуки та плями

Під час огляду та тест-драйву важливо звертати увагу на будь-які нетипові шуми, стуки чи вібрації двигуна. Запах тухлих яєць підкаже про забитий каталізатор, а запах горілого свідчить про витік мастила на гарячий вихлоп.

Будь-які свіжі підтьоки рідин під капотом або під днищем означають необхідність термінового ремонту. Спроба продавця приховати витоки є причиною для торгу або відмови від покупки.

Репутація бренду

Загальні рейтинги надійності дають гарний орієнтир, хоча догляд попереднього власника залишається вирішальним. Моделі німецьких марок Audi, Volkswagen та Mercedes-Benz вимагають строгого дотримання регламенту. Доглянута Volkswagen Golf чи Toyota Corolla від першого власника завжди буде кращою покупкою за авто без історії.

Також варто перевіряти репутацію конкретного року випуску. Наприклад, бренд Mini суттєво покращив свої показники в останніх дослідженнях надійності, тоді як складні моделі типу Lotus або машини з мотором V10 від BMW мають давню та стійку репутацію вибагливих у сервісі.

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