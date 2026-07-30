Темний бік дизеля: проблеми двигунів авто, про які мовчать

Горловини двох окремих баків сучасного дизельного авто. Фото: blog.blablacar.com.ua

За високий крутний момент, тривалий термін служби та високу паливну економічність дизельні двигуни отримують схвалення водіїв. Через вищу енергетичну щільність солярки такі мотори споживають менше пального, ніж бензинові аналоги. Проте дизелі мають свої суттєві мінуси, починаючи з високої вартості. Наприклад, пікапи на кшталт Ford Super Duty F-250 з 6,7-літровим дизелем Power Stroke коштують майже на 12 000 доларів дорожче за версії з бензиновим мотором 6,8 л.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Небезпечний нагар

Окрім високого цінника, дизельні мотори мають специфічні проблеми, про які рідко згадують у рекламних буклетах. Одним з таких явищ є так зване вологе накопичення, коли в вихлопній системі збирається незгоріле пальне. Це призводить до утворення темної густої маси, яка виходить через вихлопну трубу та виводить з ладу паливні форсунки.

Головна причина появи такого сажового слизу полягає в тривалій роботі мотора на низькій потужності від 30% до 50% від максимуму. Двигун просто не прогрівається до оптимальної температури для повного згоряння солярки. Для профілактики дизельним авто потрібні постійні навантаження, перевезення вантажів або тривалі поїздки, а також відмова від багатогодинної роботи на холостому ходу.

Система AdBlue

На відміну від бензинових машин з простими каталізаторами, сучасні дизелі мають складнішу систему очищення вихлопу з сажовим фільтром, клапаном EGR та баком для рідини AdBlue. Цей реагент необхідно регулярно доливати, адже при його вичерпанні мотор автоматично переходить в аварійний режим зі втратою потужності.

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Витрата AdBlue відносно невелика: на 757 л використаного дизельного пального йде приблизно 3,78 л рідини. Поповнювати бак доводиться кожні 4800–16 000 км, проте система вимагає обережності. Зберігання AdBlue на сонці чи використання протермінованого реагенту призводить до випаровування води та кристалізації сечовини, яка забиває деталі системи очищення вихлопу.

Раніше Новини.LIVE писали, чим це загрожує чорний дим з вихлопної труби дизельного авто. Ігнорування цього сигналу призводить до швидкого виходу з ладу дорогих вузлів.

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