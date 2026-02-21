Відео
Небезпечна порада з інтернету, яка знищить автомобіль

Дата публікації: 21 лютого 2026 01:20
Як порада з інтернету швидко знищить автомобіль
Автомобіль з увімкненими склоочисниками. Фото: freepik.com

Інтернет пропонує безліч способів заощадити на обслуговуванні машини за допомогою дешевих підручних засобів. Однак спроба замінити професійний омивач сумішшю з води, капсул для посудомийних машин та оцту загрожує швидким руйнуванням фар та лакофарбового покриття.

Про це повідомив Interia Motoryzacja.

Рівень лужності та корозія

Головна загроза народних рецептів криється у рівні pH, який у мийних засобах для посуду є надзвичайно високим. Препарати для посудомийок мають сильне лужне середовище з показником pH від 9 до 12, тоді як професійні автомобільні омивачі залишаються нейтральними з рівнем близько 7 або 8. Виробники транспортних засобів часто прямо забороняють використання рідин, показники яких відхиляються від нейтральних значень. Сильні луги викликають стрімку корозію, що особливо помітно на металевих елементах та ділянках з пошкодженою емаллю.

Важливо розуміти різницю в експлуатації: у посудомийній машині агресивна хімія ретельно змивається чистою водою на фінальному етапі циклу. На автомобілі ж залишки саморобної суміші потрапляють не лише на скло, а й на гумові ущільнювачі, пластикові корпуси дзеркал та лак. Рідина накопичується у важкодоступних місцях і продовжує руйнівний вплив протягом тривалого часу. Це призводить до помутніння полікарбонатних лінз фар, які втрачають прозорість аналогічно до склянок, що часто бувають у посудомийці.

Оцет та мінеральні відкладення

Використання оцту як основи для омивача є ще однією поширеною помилкою через його високу кислотність. Хоча оцет добре очищає скло, він діє на метал так само агресивно, як і луги, поступово роз’їдаючи помпу, форсунки та кузовні деталі навколо лобового скла. Під впливом кислотного середовища гумові щітки склоочисників втрачають еластичність і швидко твердіють. Також небезпеку становить денатурат, барвники якого здатні назавжди залишити плями на світлому лаку.

Додатковим фактором ризику стає звичайна водопровідна вода, що входить до складу саморобних засобів. Професійні продукти містять добавки для запобігання утворенню вапняного нальоту, тоді як у домашніх сумішах мінерали вільно відкладаються у системі. Це призводить до повного засмічення форсунок омивача, що з часом вимагає їх заміни через неможливість подальшої експлуатації. Раціональніше витратити кілька сотень на спеціалізований засіб, ніж сплачувати тисячі на відновлення оптики та кузова.

ремонт авто лайфхаки проблеми поради автомобіль небезпека
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
