Названо найнадійніше сімейне авто за останні чотири роки

Toyota Aygo X 2022 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Експерти британського AutoExpress оприлюднило результати дослідження, визначивши найбільш надійний сімейний автомобіль на сучасному ринку. Фахівці сформували детальний звіт на основі масштабного опитування реальних автовласників щодо кількості зафіксованих технічних несправностей. До підсумкового переліку увійшли моделі, які демонструють найменшу схильність до раптових поломок і не вимагають великих фінансових витрат на ремонт. Золото престижного рейтингу завоював міський кросовер Toyota Aygo X, який суттєво випередив традиційних європейських та корейських конкурентів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Express.

Абсолютний переможець

Компактний кросовер Toyota Aygo X, починаючи з 2022 модельного року, за підсумками споживчого опитування Driver Power отримав найвищу оцінку надійності на рівні 94,09%. Експерти зазначили, що продукція бренду традиційно демонструє чудові результати, проте 2026 рік став часом тріумфу саме для цієї моделі.

Окрім бездоганних технічних показників британські водії високо оцінили паливну ощадливість та сучасний дизайн кузова авто. Подібні висновки повністю збігаються з результатами інших незалежних досліджень ринку. Машина вже ставала абсолютним лідером у своєму класі.

Бездоганна статистика

Раніше це міське авто вже отримувало максимальні відзнаки від експертів What Car? за повну відсутність заводських дефектів. У межах їхнього дослідження модель показала феноменальний результат надійності у 100%. Це означає, що за два роки експлуатації жоден з опитаних власників взагалі не зіткнувся з поломками.

Водіям жодного разу не довелося звертатися за допомогою до сервісних центрів чи проводити позаплановий ремонт. Такий унікальний показник міцності вивів найменшу модель Toyota на перше місце всередині фірмової лінійки бренду. Чудова витривалість робить цей кросовер ідеальним та повністю безпечним варіантом для щоденних сімейних поїздок у місті.

Раніше Новини.LIVE писали, чим британці пояснили переваги компактного кросовера Ford Puma. Автомобіль очолив чарти за підсумками минулого року та міцно утримує перше місце у 2026 році з понад 24 000 проданих екземплярів.

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