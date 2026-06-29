Названі найменш надійні гібриди з підзарядкою

Mazda CX-90 PHEV 2026 року. Фото: mazdausa.com

Сергій Якуба Редактор

Гібридні автомобілі з можливістю підзарядки від розетки часто представляють як ідеальний компроміс для щоденних поїздок. Вони дозволяють використовувати запас ходу батареї для коротких міських маршрутів та легко переходити на звичайне пальне під час тривалих подорожей. Проте на практиці така універсальність часто обертається серйозними технічними проблемами через надмірну складність конструкції. Антирейтинг надійності Consumer Reports показав слабкі місця такого транспорту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Моделі Stellantis

Позашляховик Jeep Wrangler 4xe довгий час залишався популярним серед любителів бездоріжжя, які були готові прощати машині специфічну керованість. Проте власники зіткнулися з набагато серйознішими проблемами, коли виробник закликав паркувати авто виключно на вулиці через ризик раптового займання батареї під час заряджання. Крім того, компанія оголошувала масштабне відкликання через виявлення піску всередині двигунів безпосередньо після заводського складання. Останньою краплею для багатьох водіїв стало невдале бездротове оновлення софту, яке повністю блокувало роботу бортової електроніки. У результаті концерн Stellantis вирішив повністю закрити цей проєкт.

Аналогічна доля спіткала преміальний кросовер Jeep Grand Cherokee 4xe, який використовував ту саму гібридну архітектуру. Ця модель мала запропонувати покупцям вищий рівень комфорту, просторий салон та дорогі матеріали оздоблення під час поїздок. Проте автомобіль успадкував абсолютно всі технічні дефекти та збої свого попередника, що швидко привело його до списку найменш надійних машин на ринку. Виробник вирішив повністю прибрати цю модифікацію з лінійки, залишивши покупцям лише класичні бензинові версії.

Сімейний мінівен Chrysler Pacifica Hybrid вважався дуже перспективним та практичним варіантом для заміського життя та перевезення дітей. Проте безпека сімейного авто опинилася під загрозою після глобального відкликання 24 000 машин через загрозу виникнення пожежі в акумуляторному блоці. У 2026 році компанія була змушена повторно відкликати ще понад 17 000 мінівенів через дефект, здатний викликати неконтрольоване термічне руйнування батареї навіть за вимкненого запалювання. Після цього інциденту корпорація Stellantis повністю ліквідувала всі свої підзарядні гібриди цього модельного року.

Залишилися в строю

Попри масовий вихід конкурентів з сегмента, компанія Ford продовжує продавати свій компактний кросовер Escape Plug-In Hybrid. Модель приваблює покупців своєю місткістю та можливістю проїхати до 59 км виключно на електричній тязі. Разом з тим, складна силова установка змушує власників нервувати через офіційне відкликання, пов'язане з ризиком короткого замикання та раптової втрати потужності під час руху трасою.

Великий трирядний кросовер Mazda CX-90 PHEV потужністю 323 к.с. уявляються брендом як повноцінний люксовий автомобіль. Проте перше покоління моделі зіткнулося з серйозними дитячими хворобами електроніки, які періодично викликали повну зупинку двигуна на дорозі. Японський виробник поки не збирається відмовлятися від цієї моделі, намагаючись виправити ситуацію за допомогою регулярних сервісних повідомлень.

Шведський кросовер Volvo XC60 Recharge дивує водіїв чудовою динамікою, видаючи 455 к.с. та забезпечуючи розгін до 100 км/год за 4,5 с. Проте складна електрична начинка і тут дала збій: компанія зафіксувала проблеми з модулями високовольтної батареї та програмним забезпеченням системи рекуперативного гальмування. Попри присутність в антирейтингу надійності, майбутньому цієї швидкої моделі поки нічого не загрожує, і вона залишається в строю.

Раніше Новини.LIVE писали, що краще: гібрид з підзарядкою чи електрокар з подовжувачем запасу ходу. Вибір конкретного типу живлення впливає на паливну ефективність та загальний комфорт під час щоденних поїздок.

Також читайте, на які тривожні сигнали слід зважати під час вибору вживаного гібрида. Потенційним власникам слід пам'ятати, що під одним капотом тут поєднуються відразу дві складні системи: класичний двигун та електричний привід.