Названі найкращі електромобілі для міста у 2026 році

Renault 5 E-Tech. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Сегмент компактних електромобілів переживає масштабну трансформацію завдяки зниженню виробничих витрат та розвитку технологій створення батарей. Сучасні платформи дозволяють розташувати місткі акумулятори у невеликі габарити без втрати запасу ходу та практичності. Експерти британського Autocar протестували та оцінили головних представників цього класу на ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autocar.

Трійка лідерів

Французький хетчбек Renault 5 визнано найкращим універсальним варіантом у своєму класі. Модель пропонує відмінний баланс керованості, комфортний салон у ретро стилі та двигун потужністю 148 к.с. Версія з батареєю місткістю 52 кВт-год забезпечує запас ходу до 402 км, хоча експерти відзначають обмежений простір для ніг пасажирів позаду.

Стильний Fiat Grande Panda Electric приваблює покупців продуманим дизайном з великою кількістю оригінальних деталей. Базова версія має офіційний запас ходу до 320 км і пропонує просторий та добре оснащений інтер'єр за помірну ціну. Головним компромісом моделі став трохи менший об'єм багажника порівняно з гібридною модифікацією.

Хетчбек MG 4 EV вважається найкращим вибором для тих, кому потрібна максимальна дальність поїздок. Покупцям доступна версія Extended Range із запасом ходу 543 км, а також спортивний варіант XPower потужністю 429 к.с., який розганяється до 100 км/год за 3,8 с. До мінусів автомобіля відносять потребу в доопрацюванні електронних асистентів водія.

Сучасні альтернативи

Оновлений Mini Cooper E пропонує чудову керованість та передові цифрові технології в преміальному виконанні. Модифікація з мотором на 181 к.с. та батареєю на 40,7 кВт-год проїжджає до 305 км, а версія Cooper SE потужністю 215 к.с. збільшує цей показник до 402 км.

Японська Nissan Micra побудована на одній платформі з Renault 5 і демонструє схожу зразкову плавність ходу. Автомобіль відрізняється хорошим простором у кабіні та практичним багажником, але дещо поступається французькому близнюку в оригінальності дизайну.

Модель Citroën ë-C3 є одним з найдоступніших електрокарів на ринку з мотором потужністю 111 к.с. та батареєю на 44 кВт-год, яка забезпечує 320 км ходу. Автомобіль дуже комфортний під час щоденних поїздок, хоча його рульове керування здається водіям дещо ватним.

Електричний кросовер Ford Puma Gen-E отримав акумулятор на 43,6 кВт-год, двигун потужністю 166 к.с. та запас ходу на рівні 374 км. Головними перевагами машини стали азартна фірмова керованість та величезний багажний відсік.

Компактний Hyundai Inster виділяється високою універсальністю салону завдяки зсувному задньому ряду сидінь. Версія з великою батареєю здатна подолати до 368 км на одному заряді, чудово поводячись на високих швидкостях.

Оновлений німецький хетчбек Volkswagen ID.3 пропонує покупцям простішу лінійку комплектацій та покращені матеріали оздоблення. Топова версія Pro S з акумулятором місткістю 77 кВт-год забезпечує солідний запас ходу до 555 км.

Китайський BYD Dolphin Surf замикає десятку лідерів, пропонуючи найкраще стандартне оснащення за мінімальну вартість. Модель у версії Boost гарантує до 321 км пробігу та відрізняється просторим внутрішнім простором для пасажирів.

Раніше Новини.LIVE писали, що насправді ламається в електромобілях після п'яти років експлуатації. Вік авто приносить специфічні технічні виклики, які вимагають обов'язкової уваги.

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