Названі найкращі дизельні автомобілі у 2026 році

Skoda Superb 2.0 TDI 2026 року. Фото: mackinnonmotors.co.uk

Сергій Якуба Редактор

Ще кілька років тому здавалося, що дизельні двигуни остаточно програють ринкову боротьбу чистішим бензиновим автомобілям, гібридам та сучасним електрокарам. Проте для тривалих магістральних забігів або буксирування важких причепів тяговитий агрегат з обертами до 2500 об/хв залишається ідеальним робочим інструментом. Він забезпечує високу паливну ефективність та пробіг, що вкрай важливо для жителів сільської місцевості та водіїв з солідними щорічними подорожами.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на рейтинг британського видання Autocar.

Перша п'ятірка

Абсолютним переможцем серед усіх дизельних моделей експерти визнали нове покоління Skoda Superb, яке пропонується у кузовах ліфтбек та універсал. Модель оснащується перевіреними 2-літровими 4-циліндровими турбодизелями TDI від концерну Volkswagen у двох варіантах потужності. Базова версія видає 148 к.с. та демонструє середню витрату пального на рівні близько 5,1 л/100 км, а варіант на 190 к.с. дозволяє без зусиль буксирувати причепи вагою до 2200 кг з об'ємом багажного відсіку до 1920 л.

Друге місце посів кросовер BMW X5 завдяки потужним 2-літровим 6-циліндровим двигунам з м'яко-гібридною технологією, де версія xDrive30d має у своєму арсеналі 294 к.с.

Третім став Land Rover Defender з фірмовими 6-циліндровими дизелями серій D250 на 248 к.с. або D350 потужністю 345 к.с.

Четверту та п'яту позиції утримують преміальні представники ринку Mercedes-Benz E-Class з економічним мотором E220d потужністю 194 к.с. та флагманський великий Range Rover, який виступає еталоном розкоші та плавності ходу з дизелями D300 на 298 к.с. та D350 на 345 к.с.

Інші фіналісти

Шосту позицію завоював великий сімейний кросовер Skoda Kodiaq другого покоління, який ставить на перше місце практичність та щоденну зручність. Покупцям доступні версії з моторами 2.0 TDI на 148 к.с. з середньою витратою близько 5,3 л/100 км, а також повнопривідна модифікація на 190 к.с. Автомобіль пропонує величезний багажник місткістю 845 л, опціональний 7-місний салон та велику кількість ніш для дрібних речей за цілком конкурентною вартістю.

Сьоме місце посів Kia Sorento, який пропонує чудове співвідношення ціни та можливостей у класі великих 7-місних SUV. Єдиний доступний дизель на 199 к.с. працює в парі з 8-ступеневим автоматом та повним приводом, забезпечуючи рекордну здатність буксирувати причепи вагою до 2500 кг.

Восьму сходинку утримує компактний бізнес-седан Mercedes-Benz C-Class з економічною версією C220d на 197 к.с., яка під час тестів на шосе демонструвала витрату пального на рівні всього 4,7 л/100 км.

Дев'яту позицію завоювало нове сімейство Audi A5 у кузовах седан та універсал, яке прийшло на зміну популярній лінійці A4. Модель використовує витривалий 2-літровий 4-циліндровий мотор концерну Volkswagen з тягою на низьких обертах, який у версії з повним приводом Quattro розганяє авто до 100 км/год за 6,9 с при офіційній витраті 5,1 л/100 км.

Замикає десятку лідерів японський кросовер Mazda CX-60, під капотом якого встановлено унікальний м'яко-гібридний 3,3-літровий 6-циліндровий дизельний двигун потужністю 197 або 251 к.с., що забезпечує паливну економічність на рівні звичайних 4-циліндрових аналогів.

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