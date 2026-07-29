Власники яких авто найщасливіші за кермом: опитування

Заправка електромобіля та авто з ДВЗ. Фото: magnific.com / Колаж: Новини.LIVE

Власники нових автомобілів цього року почуваються щасливішими за кермом, проте найбільшу радість від купівлі відчувають саме водії електрокарів. Про це свідчать результати свіжого дослідження APEAL від аналітичної компанії JD Power. Експерти оцінювали емоційну прив'язаність водіїв та рівень захоплення новими машинами протягом перших 90 днів користування. Електромобілі впевнено обійшли моделі на бензині, дизелі та навіть гібриди практично за всіма основними показниками.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на InsideEVs.

Результати опитування

За 1000-бальною шкалою дослідження електрокари здобули в середньому 910 балів, тоді як автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння та гібриди зупинилися на позначці 850 балів. Найбільша різниця спостерігається в оцінці силової установки, де електромобілі випередили класичні авто одразу на 109 пунктів. Водії високо оцінили плавність ходу, тишу в салоні та миттєву динаміку прискорення, яка недоступна більшості звичайних машин.

Учасники опитування також віддали перевагу електрокарам у зручності посадки, відчутті керованості, комфорті під час руху, роботі мультимедійних систем та загальній економії.

Окрім цього, саме екологічний транспорт показав найбільше щорічне зростання задоволеності власників, додавши одразу 22 бали за рік. Постійні оновлення, поява теплових помп та розширення інфраструктури роблять такі машини дедалі зручнішими.

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Вибір покупців

У дослідженні взяли участь 78 514 власників нових автомобілів 2026 модельного року, які оцінювали 37 різних параметрів. Відчуття водіїв підтверджують загальну тенденцію ринку: люди рідко повертаються до традиційного пального після досвіду користування електрокаром.

Більшість покупців планує купувати наступними машини виключно на електротязі. Покращення технологій та високий рівень щоденного комфорту переконують навіть тих водіїв, які раніше скептично ставилися до електрифікації транспорту.

Раніше Новини.LIVE писали, на яких автомобілях їздять найгірші водії. До аналізу дослідження увійшли аварії, штрафи за перевищення швидкості, водіння у нетверезому стані та інші порушення ПДР.

Також читайте, водії яких електромобілів частіше порушують ПДР. Присутність деяких відверто бюджетних і спокійних моделей у переліку головних порушників здивувала дослідників.