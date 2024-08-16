Коли варто користуватися ручним перемиканням в автоматичній коробці передач

Ручне перемикання в автоматичній трансмісії. Фото: topgear.com.ph

Не всі водії знають, навіщо багатьом автомобілям з автоматичною трансмісією залишили можливість ручного перемикання передач. В яких випадках ця функція може бути дуже корисною.

Про це написав AmperCar.

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Важка дорога

Коли потрібно вибратися на автомобілі з піску, автоматична коробка функціонує не так ефективно. У таких умовах корисно вдаватися до ручного керування перемиканням передач.

Підйоми та спуски

На різких підйомах або спусках ручне керування дає можливість точніше керувати підбором швидкостей, тому що АКПП може не впоратися із завданням за таких обставин.

Тривала їзда на високих обертах

Автоматична трансмісія не завжди підходить для тривалої їзди трасою на високих обертах двигуна, хоча в деяких ситуаціях це необхідно. При такому розкладі використання режиму ручного перемикання може стати дуже корисним.

Обгін на вузьких трасах

Іноді блок керування коробкою обмежує перемикання передач на певних обертах двигуна. Це не дає повністю використовувати потужність ДВЗ, що стає особливо важливим при обгоні на вузьких заміських трасах. Ручний режим перемикання надає більше контролю над дорогою та гнучкості в керуванні авто. Важливо лише правильно визначити потрібну передачу.

Гальмування двигуном

Коли гальма відмовляють, ручне перемикання може стати необхідним контролем над уповільненням автомобіля через двигун. Але важливо пам'ятати, що АКПП не дозволяє пропускати передачі при ручному управлінні, як це реалізовано в механічній коробці.

Раніше ми писали, як водії несвідомо нищать автоматичну коробку передач. Також експерти розповіли, чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач.