Найпоширеніші проблеми популярного кросовера Mazda CX-5

Кросовер Mazda CX-5 2016 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Компактний 5-місний кросовер Mazda CX-5 залишається популярним вибором на ринку з моменту своєї появи у 2013 році. Авто постійно оновлювалася, а у 2026 модельному році отримала перероблений салон зі збільшеним простором та новими технологіями. Проте аналіз скарг власників свідчить про наявність кількох серйозних проблем, які варто врахувати перед купівлею вживаного авто.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Світло та гальма

Відмова денних ходових вогнів є найпоширенішою скаргою серед власників. Водії повідомляють про мерехтіння, тьмяніння або раптовий вихід з ладу фар, що суттєво погіршує видимість у дорозі. Особливо часто ця проблема зустрічається на машинах 2016 року випуску, через що виробник оприлюднив відкликання понад 36 000 автомобілів для безоплатної заміни оптичних елементів.

Іншим небезпечним дефектом є раптове прискорення під час гальмування або самовільне спрацьовування гальм у режимі розгону. Ця проблема зафіксована на кросоверах 2019 року випуску та оцінюється експертами як дуже критична. Окрім цього, для моделей того ж року існує ризик зупинки мотора через несправність паливної помпи або збої програмного забезпечення.

Скло та двигун

Багато власників нарікають на низьку міцність лобового скла, яке легко тріскається навіть від незначних ударів. Заміна ускладнюється наявністю вбудованих датчиків та камер систем безпеки, через що виробник забороняє локальний ремонт сколів у цих зонах. Середня вартість повного оновлення скла разом із налаштуванням сенсорів коштує дуже дорого.

Найсерйозніші витрати чекають на власників у разі виникнення проблем з силовим агрегатом. Серед частих скарг виділяються безпідставні спрацьовування індикатора Check Engine та тріщини в головці блоку циліндрів, що призводять до витоку мастила. Подібні поломки найчастіше трапляються на екземплярах 2014, але найбільше скарг на тріщини ГБЦ та витік оливи стосувалися атмосферного бензинового двигуна 2.5 Skyactiv-G в авто 2018–2019 років.

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