Найпопулярніші автомобілі в Європі та Україні: дослідження

Toyota Yaris Cross 2024 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Аналітики підбили підсумки продажів нових машин у 34 країнах Європи за першу половину 2026 року. Результати показують, що популярні автомобілі суттєво відрізняються залежно від регіону та достатку громадян. Попри загальну модну тенденцію на кросовери, вони посідають перше місце лише у половині європейських держав. Водночас у багатьох регіонах покупці продовжують надавати перевагу класичним хетчбекам та практичним седанам.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Лідери ринку

Абсолютним чемпіоном за кількістю перших місць став компактний кросовер Toyota Yaris Cross, який очолив рейтинги одразу в п'яти країнах. Одразу за ним іде Skoda Octavia, що утримує першу позицію в чотирьох державах.

Якщо оцінювати популярність самих брендів, то першу сходинку в Європі впевнено посідає марка Toyota. Вона стала лідером ринку в восьми країнах. Друге місце утримує Skoda з п'ятьма країнами, а третю позицію виборює Dacia, яка здобула найбільшу прихильність у чотирьох країнах.

Ось який вигляд має перелік моделей, які стали хітами номер один у кожній із 34 країн:

Австрія: Volkswagen Golf

Бельгія: Dacia Sandero

Болгарія: Toyota Corolla

Боснія і Герцеговина: Skoda Octavia

Велика Британія: Ford Puma

Греція: Toyota Yaris Cross

Данія: Skoda Elroq

Естонія: Toyota Yaris Cross

Ірландія: Toyota Yaris Cross

Ісландія: Kia Sportage

Іспанія: Dacia Sandero

Італія: Fiat Panda

Кіпр: Kia Stonic

Латвія: Toyota Yaris Cross

Литва: Toyota Yaris Cross

Люксембург: Mercedes CLA

Нідерланди: Tesla Model Y

Німеччина: Volkswagen Golf

Норвегія: Tesla Model Y

Польща: Toyota Corolla

Португалія: Peugeot 2008

Румунія: Dacia Duster

Сербія: Toyota Corolla

Словаччина: Skoda Octavia

Словенія: Renault Clio

Туреччина: Renault Clio

Угорщина: Nissan Qashqai

Україна: Renault Duster

Фінляндія: Tesla Model Y

Франція: Renault Clio

Хорватія: Skoda Octavia

Чехія: Skoda Octavia

Швейцарія: Volkswagen Golf

Швеція: Volvo XC60

Специфіка вибору

Преміальні моделі змогли вирватися в абсолютні лідери лише у п'яти найзаможніших країнах Європи. Модель Volvo XC60 стала найпопулярнішою у Швеції, Mercedes CLA очолив рейтинг Люксембургу, а електромобіль Tesla Model Y посів перше місце у Фінляндії, Нідерландах та Норвегії.

Більшість європейців залишаються патріотами власного автопрому. У Німеччині традиційно перемагає Volkswagen, у Чехії обирають Skoda, у Франції купують Renault, а в Італії лідирує Fiat. Єдиним винятком стала Іспанія, де перше місце дісталося Dacia, а не місцевим маркам.

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