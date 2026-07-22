Найкращі вживані авто 2016 року: перевірені технології та розумна ціна

Volkswagen Passat 2016 року. Фото: drive.com.au

Сергій Якуба Редактор

Автомобілі 2016 року випуску поєднують у собі перевірені часом технічні рішення та розумну вартість на вторинному ринку. У таких машинах ще немає надмірної кількості сенсорних панелей, а більшість дитячих хвороб було повністю усунено ще на заводі. Крім того, більшість з них вже відповідають екологічним нормам Євро-6. Експерти виділили вісім моделей, на які варто звернути увагу під час пошуку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Міські варіанти

Компактна Toyota Aygo другого покоління вважається чудовим варіантом для мегаполіса завдяки високій надійності 3-циліндрового мотора. Автомобіль невибагливий у сервісі та легко маневрує в щільному потоці. Слабкими місцями моделі є швидкий знос зчеплення при постійній їзді у заторах та скромна шумоізоляція.

Ще одним гідним представником класу є Opel Corsa E. Модель вирізняється зрілою конструкцією, простим керуванням і дешевими запчастинами. З віком усередині ходової частини можуть зношуватися стійки стабілізатора та сайлентблоки важелів, тому під час огляду слід перевіряти підвіску.

Надійна класика

Хетчбек Volkswagen Golf 7 вважається однією з найкращих генерацій моделі. Бензинові мотори 1.2 TSI та 1.4 TSI серії EA211 отримали надійний ремінь ГРМ замість капризного ланцюга. Кузов і салон зібрані дуже якісно, а під час купівлі версій з роботом DSG DQ200 варто лише перевірити плавність рушання.

Седан Volkswagen Passat B8 є еталоном середньорозмірного класу для далеких поїздок. Його дизельні мотори серії EA288 працюють з сухим ременем ГРМ і ходять дуже довго.

Представницький Mercedes-Benz E-Class (W212) 2016 року став фінальним і найдосконалішим у своєму поколінні. При огляді машини слід перевірити задній підрамник на наявність корозії та стан клапана EGR.

Сімейні авто

Фургон Volkswagen Caddy пропонує колосальний об'єм салону та комерційну витривалість вузлів. Для родини краще обирати пасажирські версії з бензиновими або дизельними моторами Євро-6. Запчастини до цієї машини коштують недорого й продаються в будь-якому магазині.

Мікроавтобус Mercedes-Benz V-Class дарує рівень комфорту легкового авто та преміальне оздоблення. Уживані екземпляри вимагають діагностики електроніки, а також перевірки турбіни та витрати мастила.

Машини з харизмою

Кабріолет BMW 2 Series (F23) поєднує задній привід, гарну динаміку та якісні матеріали. Навіть через роки салон не має слідів зносу, а підвіска залишається зібраною. На великих пробігах важливо перевіряти історію обслуговування та витрату мастила.

Повноцінний позашляховик Suzuki Jimny третього покоління цінують за просту механіку та високу прохідність. Він не надто зручний на автобані, зате дуже повільно втрачає в ціні.

Раніше Новини.LIVE писали, що у рейтингу надійності авто з пробігом домінує одна марка, але це не Toyota. Нове дослідження на основі реального досвіду експлуатації показало, які машини рідко турбують власників візитами на сервіс.

Також читайте, які вживані авто за 4000 доларів варто обходити стороною. За привабливим дизайном зазвичай ховаються складні технічні рішення, дорогі запчастини та зношені двигуни.