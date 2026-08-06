Найбільші затори на виїзді до Польщі та Словаччини: черги на кордоні сьогодні

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У четвер, 6 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Словаччини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 6 серпня

Сьогодні, 6 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на восьми контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 15 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 35 л/а, 3 автобуси, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Сербія, Болгарія та Румунія очолили рейтинг найнебезпечніших країн Європи для водіїв за рівнем смертності на дорогах. Найбезпечнішими для автомобілістів залишаються Норвегія та Швеція, де показники летальних ДТП майже вчетверо нижчі. Експерти радять перед поїздками Європою вивчати місцеві правила дорожнього руху та бути особливо уважними на незнайомих маршрутах.

Новини.LIVE також писали, що аномальна спека може суттєво скоротити термін служби автомобільного акумулятора, адже висока температура прискорює його зношування. Експерти радять паркувати авто в тіні, уникати частих коротких поїздок і регулярно перевіряти заряд та стан клем. Якщо автомобіль довго не використовується, акумулятор рекомендують під'єднати до підтримного зарядного пристрою.