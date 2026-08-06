Захист акумулятора авто у спеку: як зберегти ресурс АКБ влітку

Автомобільний акумулятор під капотом авто. Фото: tiresplus.com

Літня спека є одним з головних ворогів автомобільного акумулятора. При температурі повітря 32 °C простір під капотом нагрівається щонайменше до 60 °C, що прискорює випаровування води з електроліту та руйнує внутрішні пластини батареї. Дотримання простих правил догляду допомагає зберегти працездатність АКБ та запобігає раптовим поломкам на дорозі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на RJBatt.

Захист від тепла

Для зменшення температурного навантаження на автомобіль важливо регулярно ховати його від прямих сонячних променів. Паркування в тіні або на критих майданчиках знижує нагрів підкапотного простору. Такий простий крок дозволяє максимально продовжити термін служби акумулятора.

Негативно на стан батареї впливають і короткі поїздки на невелику відстань з частими зупинками. Генератор просто не встигає відновити енергію, витрачену на запуск мотора. Для повної зарядки АКБ рекомендується хоча б раз на пару тижнів здійснювати поїздки тривалістю 20–30 хвилин або використовувати багатоступеневий зарядний пристрій.

Контроль та очищення

Багато сучасних акумуляторів мають спеціальний індикатор стану на верхній кришці. Зелений колір означає нормальний рівень заряду, а чорний вказує на необхідність підключення до зарядного пристрою. Періодичний огляд дозволяє вчасно виявити проблему та уникнути глибокого розряду.

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Під час огляду варто звертати увагу на наявність білого нальоту на клемах. Цей корозійний шар погіршує контакт і легко видаляється невеликою щіточкою, змоченою у розчині ложки соди на склянку теплої води. Якщо ж корозійний наліт з'являється знову, варто звернутися до сервісу для діагностики батареї.

Тривалі простої

Залишати автомобіль без руху на тривалий час небезпечно для стану акумулятора. Усі сучасні машини споживають невелику кількість струму навіть у вимкненому стані, що призводить до поступового саморозряду.

Тривале перебування у розрядженому стані викликає сульфатацію пластин і суттєво скорочує термін служби батареї. Якщо авто не планується використовувати довгий час, варто під'єднати акумулятор до спеціального підтримного зарядного пристрою.

Раніше Новини.LIVE писали, чим насправді є необслуговуваний автомобільний акумулятор. Напис про відсутність обслуговування зовсім не означає, що про стан АКБ можна повністю забути.

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