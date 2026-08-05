Помилка водіїв: чому необслуговуваний акумулятор вимагає уваги

Необслуговуваний акумулятор. Фото: dial-a-battery.com

Більшість сучасних автомобілів оснащені необслуговуваними акумуляторами з герметичною конструкцією. Водіям більше не потрібно регулярно доливати дистильовану воду в банки, як це було з класичними свинцево-кислотними батареями. Проте напис про відсутність обслуговування зовсім не означає, що про стан АКБ можна повністю забути.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Конструктивні особливості

У герметичних батареях типів VRLA, AGM та Gel гази не випаровуються назовні, а всередині корпусу знову перетворюються на воду. Спеціальні сплави та клапани тиску запобігають втраті рідини. Завдяки цьому акумулятор не потребує доливання дистильованої води, працює безпечніше та служить довше за старі моделі.

Попри захист, такі акумулятори все одно схильні до сульфатації пластин, коли кристали сульфату свинцю знижують місткість. Крім того, клемні з'єднання регулярно вкриваються окисами та нальотом. Візуальний огляд на наявність тріщин, витоків або здуття корпусу залишається обов'язковим елементом догляду.

Правила догляду

Для збереження працездатності важливо підтримувати повний рівень заряду, особливо під час тривалих простоїв авто. Допомогти може використання зарядного пристрою або тимчасове від'єднання батареї на час відпустки. Для безпечної перевірки напруги скористайтеся цифровим вольтметром.

Читайте також:

Очищення клем виконують розчином соди з водою та металевою щіткою після від'єднання кабелів. Спочатку завжди знімають мінусову клему, а потім плюсову. Монтаж здійснюють у зворотному порядку, обов'язково використовуючи захисні рукавички та окуляри для захисту від агресивного електроліту.

Раніше Новини.LIVE писали, як уникнути розрядки акумулятора влітку. Висока температура повітря провокує прискорення хімічних процесів, що негативно впливає на загальний стан пристрою.

Також читайте, що таке гелевий акумулятор авто та коли він має сенс. Перед вибором такого джерела живлення варто детально розібратися у специфіці його роботи.