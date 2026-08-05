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Главная Авто Чем на самом деле является необслуживаемый автомобильный аккумулятор

Чем на самом деле является необслуживаемый автомобильный аккумулятор

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 06:00
Ошибка водителя: почему необслуживаемый аккумулятор требует внимания
Необслуживаемый аккумулятор. Фото: dial-a-battery.com

Большинство современных автомобилей оснащены необслуживаемыми аккумуляторами герметичной конструкции. Водителям больше не нужно регулярно доливать дистиллированную воду в банки, как это было с классическими свинцово-кислотными батареями. Однако надпись об отсутствии необходимости обслуживания вовсе не означает, что о состоянии АКБ можно полностью забыть.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Конструктивные особенности

В герметичных аккумуляторах типов VRLA, AGM и Gel газы не испаряются наружу, а внутри корпуса вновь превращаются в воду. Специальные сплавы и клапаны давления предотвращают потерю жидкости. Благодаря этому аккумулятор не требует долива дистиллированной воды, работает безопаснее и служит дольше старых моделей.

Несмотря на защиту, такие аккумуляторы все равно подвержены сульфатации пластин, когда кристаллы сульфата свинца снижают емкость. Кроме того, клеммные соединения регулярно покрываются окислами и налетом. Визуальный осмотр на наличие трещин, утечек или вздутия корпуса остается обязательным элементом ухода.

Правила ухода

Для сохранения работоспособности важно поддерживать полный уровень заряда, особенно во время длительных простоев автомобиля. Помочь в этом может использование зарядного устройства или временное отсоединение аккумулятора на время отпуска. Для безопасной проверки напряжения воспользуйтесь цифровым вольтметром.

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Очистку клемм выполняют раствором соды с водой и металлической щеткой после отсоединения кабелей. Сначала всегда снимают минусовую клемму, а затем плюсовую. Монтаж осуществляют в обратном порядке, обязательно используя защитные перчатки и очки для защиты от агрессивного электролита.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как избежать разрядки аккумулятора летом. Высокая температура воздуха ускоряет химические процессы, что негативно сказывается на общем состоянии устройства.

Также читайте, что такое гелевый аккумулятор авто и когда его установка целесообразна. Перед выбором такого источника питания стоит подробно разобраться в особенностях его работы.

авто советы автомобиль водители батерея аккумулятор
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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