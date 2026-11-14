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Головна Авто На семи пунктах пропуску доведеться чекати: черги на кордоні України

На семи пунктах пропуску доведеться чекати: черги на кордоні України

Ua ru
14 листопада 2026 13:41
Черги на кордоні України 14 листопада: на яких КПП затори facebook.com/zahidnuy.kordon
Перевірка авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у суботу, 14 листопада, зафіксовано на семи контрольних пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Прикордонники закликають водіїв враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 14 листопада

Наразі незначне скупчення автомобілів є на пунктах пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині", "Ужгород", "Тиса" та "Вилок".

Черги на кордоні з Польщею 14 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 листопада

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб. 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 листопада

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 14 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 14 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, експерти відібрали п’ять моделей Subaru, які найкраще підходять для бездоріжжя. Завдяки повному приводу, збільшеному кліренсу та спеціальним системам допомоги ці автомобілі впевнено долають складні ділянки доріг.

Крім того, ми писали про п'ять гібридів потужніших за Toyota RAV4 PHEV. Автомобілі з переліку пропонують ще вищу продуктивність.

кордон Україна ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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