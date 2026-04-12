Головна Авто На КПП з Польщею, Словаччиною та Угорщиною затори: черги на кордоні

На КПП з Польщею, Словаччиною та Угорщиною затори: черги на кордоні

Дата публікації: 12 квітня 2026 13:02
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у неділю, 12 квітня, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Крім того, водіям варто памʼятати про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб, тому краще планувати маршрут заздалегідь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 12 квітня

Черги зафіксовано на КПП "Устилуг", "Ужгород" та "Тиса". Водночас у заторах невелика кількість автомобілів. 

Черги на кордоні з Польщею 12 квітня

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 12 квітня

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 12 квітня

  • "Тиса" — 3 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 12 квітня

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 10 квітня

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, раптове підвищення рівня охолоджувальної рідини під капотом — тривожний сигнал. Якщо з’являються бульбашки, запах чи плівка, це може призвести до перегріву двигуна і дорогого ремонту.

Крім того, ми розповідали про пʼять кращих доступних електромобілів у 2026 році. Серед них є Chevrolet Equinox EV та Hyundai Kona Electric. Провідні бренди зробили акцент на поєднанні практичності, хорошого запасу ходу та помірної вартості.

Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Кіра Топенко
Реклама

