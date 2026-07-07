Черги на кордоні України сьогодні 7 липня

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у вівторок, 7 липня, зафіксовано на контрольних пунктах пропуску з Польщею, Угорщиною та Румунією. На перетин доведеться довго чекати. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 7 липня

Найбільше скупчення зафіксовано на кордоні з Польщею. Там затори на чотирьох КПП. Водночас черг немає зі Словаччиною та Молдовою.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 100 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 0 автоб., 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 38 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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Крім того, під час експлуатації авто на кузові неминуче з’являються сколи від каміння, які швидко стають осередками корозії та руйнують покриття. Повне фарбування деталі — дороге, а косметичне підфарбування лише маскує проблему. Щоб реально захистити кузов, потрібен правильний локальний ремонт.