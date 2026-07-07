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Главная Авто На границе с Польшей, Венгрией и Румынией образовались масштабные пробки

На границе с Польшей, Венгрией и Румынией образовались масштабные пробки

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 10:45
Очереди на границе Украины сегодня 7 июля
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины во вторник, 7 июля, зафиксированы на контрольных пунктах пропуска с Польшей, Венгрией и Румынией. Придется долго ждать, чтобы пересечь границу. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 7 июля

Наибольшее скопление зафиксировано на границе с Польшей. Там пробки на четырех КПП. В то же время очередей нет на границах со Словакией и Молдовой.

Черги на кордоні з Польщею 7 липня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 100 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 7 липня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 38 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 7 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новости.LIVE со ссылкой на британское издание Autocar, названы лучшие дизельные автомобили 2026 года. Бесспорным лидером эксперты назвали новое поколение Skoda Superb, доступное в вариантах лифтбэк и универсал.

Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля на кузове неизбежно появляются сколы от камней, которые быстро становятся очагами коррозии и разрушают покрытие. Полная покраска детали — дорогостоящая процедура, а косметическая подкраска лишь маскирует проблему. Чтобы действительно защитить кузов, нужен правильный локальный ремонт.

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Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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