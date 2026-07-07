Як правильно прибрати іржаві сколи на капоті та дверях авто

Подряпини на дверях авто. Фото: eustisbodyshop.com

Під час активної експлуатації автомобіля на кузові неминуче з’являються дрібні пошкодження від каміння з-під коліс. Кожен такий дефект швидко перетворюється на осередок корозії, який поступово руйнує лакофарбове покриття. Перефарбовувати цілу деталь через кілька цяток занадто дорого, а звичайне маскування маркером лише ховає проблему, під якою метал продовжує гнити. Для надійного захисту кузова необхідно дотримуватися правильної технології локального ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media

Підготовка металу

Першим кроком є ретельне механічне очищення пошкодженого місця від пухкого шару корозії. Спеціальний хімічний модифікатор не здатний самостійно розчинити товстий наліт, тому за допомогою голки або гострого олівця зі скловолокна ділянку зачищають до появи чистого блиску. Лише після цього наносять перетворювач іржі, витримують вказаний інструкцією час та ретельно змивають його залишки водою.

Наступним обов'язковим етапом є ретельне знежирення робочої зони для забезпечення максимальної адгезії. Поверхню обробляють за допомогою шматка чистої тканини, змоченої в антисиліконі або очищеному бензині. Будь-які сліди жиру чи вологи зведуть нанівець усі подальші зусилля, тому чистота основи має вирішальне значення.

Нанесення покриття

Після повного висихання очищену вирву сколу заповнюють автомобільною ґрунтовкою за допомогою зубочистки або тонкого пензля. Звичайні будівельні суміші для цього категорично не підходять, тому використовують виключно автомобільний епоксидний ґрунт. За теплої сухої погоди з температурою вище +15 °C перший захисний шар сохне приблизно 20–30 хвилин.

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Фінішний етап передбачає нанесення автомобільної емалі відповідного відтінку. Більшість кузовів пофарбовані металіком або перламутром, тому процедура складається з нанесення кольорової бази та обов'язкового покриття прозорим лаком. Отриманий дрібний наплив після повного затвердіння через тиждень можна акуратно зашліфувати дрібним наждачним папером P2000 з водою та обробити полірувальною пастою.

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