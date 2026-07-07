Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дача
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Як надійно побороти іржаві сколи на кузові авто

Як надійно побороти іржаві сколи на кузові авто

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 06:00
Як правильно прибрати іржаві сколи на капоті та дверях авто
Подряпини на дверях авто. Фото: eustisbodyshop.com

Під час активної експлуатації автомобіля на кузові неминуче з’являються дрібні пошкодження від каміння з-під коліс. Кожен такий дефект швидко перетворюється на осередок корозії, який поступово руйнує лакофарбове покриття. Перефарбовувати цілу деталь через кілька цяток занадто дорого, а звичайне маскування маркером лише ховає проблему, під якою метал продовжує гнити. Для надійного захисту кузова необхідно дотримуватися правильної технології локального ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media

Підготовка металу

Першим кроком є ретельне механічне очищення пошкодженого місця від пухкого шару корозії. Спеціальний хімічний модифікатор не здатний самостійно розчинити товстий наліт, тому за допомогою голки або гострого олівця зі скловолокна ділянку зачищають до появи чистого блиску. Лише після цього наносять перетворювач іржі, витримують вказаний інструкцією час та ретельно змивають його залишки водою.

Наступним обов'язковим етапом є ретельне знежирення робочої зони для забезпечення максимальної адгезії. Поверхню обробляють за допомогою шматка чистої тканини, змоченої в антисиліконі або очищеному бензині. Будь-які сліди жиру чи вологи зведуть нанівець усі подальші зусилля, тому чистота основи має вирішальне значення.

Нанесення покриття

Після повного висихання очищену вирву сколу заповнюють автомобільною ґрунтовкою за допомогою зубочистки або тонкого пензля. Звичайні будівельні суміші для цього категорично не підходять, тому використовують виключно автомобільний епоксидний ґрунт. За теплої сухої погоди з температурою вище +15 °C перший захисний шар сохне приблизно 20–30 хвилин.

Читайте також:

Фінішний етап передбачає нанесення автомобільної емалі відповідного відтінку. Більшість кузовів пофарбовані металіком або перламутром, тому процедура складається з нанесення кольорової бази та обов'язкового покриття прозорим лаком. Отриманий дрібний наплив після повного затвердіння через тиждень можна акуратно зашліфувати дрібним наждачним папером P2000 з водою та обробити полірувальною пастою.

Раніше Новини.LIVE писали, як самотужки прибрати подряпини з пластикових елементів авто. Дієві лайфхаки від досвідчених механіків.

Також читайте, чому пошкоджені авто майже завжди мають скручений пробіг. Дослідження компанії carVertical показало чіткий зв'язок між історією пошкоджень техніки та фальсифікацією даних про реальні показники одометра.

ремонт авто проблеми поради автомобіль іржа подряпини
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації