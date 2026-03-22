На кордоні з Польщею фіксуються великі черги з авто

У неділю, 22 березня, є великі черги на кількох контрольно-пропускних пунктах на кордоні України. Водночас прикордонники попередили про можливі збої в роботі електросистем, які можуть призвести до можливих затримок та радять водіям планувати свою поїздку.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 22 березня

За інформацією прикордонників станом на 12:00 на кордоні України є значні черги на кількох КПП. Найбільша кількість автівок, які очікують дотримуючись черги на перевірку, є у напрямку до Польщі та Словаччини.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 60 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 3 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Зазначимо, 21 березня на кордоні з Польщею теж були величезні затори через черги. В заторах стояли понад 100 автівок.

