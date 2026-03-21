На кордоні з Польщею виникли величезні затори через черги
На кордоні України вранці у суботу, 21 березня, зафіксували значні черги одразу на декількох контрольно-пропускних пунктах. Щоб уникнути непорозумінь, водіям радять заздалегідь планувати поїздки за кордон та враховувати можливі збої електросистем, а також обирати менш завантажені КПП.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.
Черги на кордоні України 21 березня
Прикордонники попередили про значні затори та черги на кордоні України. Найбільше скупчення автомобілів наразі є у напрямку до Польщі, а також Словаччини й Угорщини.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 20 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 30 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 40 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Для українців діятимуть нові правила в'їзду до країн ЄС. Зокрема уже з цього року потрібно буде сплатити 20 євро та зареєструватися у програмі ETIAS, щоб отримати електронний дозвіл.
Також в Україні запрацює нова система перевірки транспорту без розвантаження через розумну систему сканування з ШІ. Відомо, де запрацюють нові сканери.
