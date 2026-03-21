На кордоні з Польщею виникли величезні затори через черги

Черги з автомобілів на одному з КПП. Фото: ДПСУ

На кордоні України вранці у суботу, 21 березня, зафіксували значні черги одразу на декількох контрольно-пропускних пунктах. Щоб уникнути непорозумінь, водіям радять заздалегідь планувати поїздки за кордон та враховувати можливі збої електросистем, а також обирати менш завантажені КПП.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 21 березня

Прикордонники попередили про значні затори та черги на кордоні України. Найбільше скупчення автомобілів наразі є у напрямку до Польщі, а також Словаччини й Угорщини.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 30 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

