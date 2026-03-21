Головна Авто На кордоні з Польщею виникли величезні затори через черги

На кордоні з Польщею виникли величезні затори через черги

Дата публікації: 21 березня 2026 10:41
На кордоні з Польщею виникли величезні затори через черги
Черги з автомобілів на одному з КПП. Фото: ДПСУ

На кордоні України вранці у суботу, 21 березня, зафіксували значні черги одразу на декількох контрольно-пропускних пунктах. Щоб уникнути непорозумінь, водіям радять заздалегідь планувати поїздки за кордон та враховувати можливі збої електросистем, а також обирати менш завантажені КПП. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 21 березня

Прикордонники попередили про значні затори та черги на кордоні України. Найбільше скупчення автомобілів наразі є у напрямку до Польщі, а також  Словаччини й Угорщини.

Черги на кордоні з Польщею 21 березня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 20 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 21 березня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 21 березня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 21 березня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 21 березня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Для українців діятимуть нові правила в'їзду до країн ЄС. Зокрема уже з цього року потрібно буде сплатити 20 євро та зареєструватися у програмі ETIAS, щоб отримати електронний дозвіл.

Також в Україні запрацює нова система перевірки транспорту без розвантаження через розумну систему сканування з ШІ. Відомо, де запрацюють нові сканери.

Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Кіра Топенко
