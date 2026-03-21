На границе с Польшей возникли огромные пробки из-за очередей
На границе Украины утром в субботу, 21 марта, зафиксировали значительные очереди сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Чтобы избежать недоразумений, водителям советуют заранее планировать поездки за границу и учитывать возможные сбои электросистем, а также выбирать менее загруженные КПП.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
Очереди на границе Украины 21 марта
Пограничники предупредили о значительных пробках и очередях на границе Украины. Наибольшее скопление автомобилей сейчас есть в направлении Польши, а также Словакии и Венгрии.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 40 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Для украинцев будут действовать новые правила въезда в страны ЕС. В частности уже с этого года нужно будет заплатить 20 евро и зарегистрироваться в программе ETIAS, чтобы получить электронное разрешение.
Также в Украине заработает новая система проверки транспорта без разгрузки через умную систему сканирования с ИИ. Известно, где заработают новые сканеры.
