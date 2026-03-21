На границе с Польшей возникли огромные пробки из-за очередей

Очереди из автомобилей на одном из КПП.

На границе Украины утром в субботу, 21 марта, зафиксировали значительные очереди сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Чтобы избежать недоразумений, водителям советуют заранее планировать поездки за границу и учитывать возможные сбои электросистем, а также выбирать менее загруженные КПП.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 21 марта

Пограничники предупредили о значительных пробках и очередях на границе Украины. Наибольшее скопление автомобилей сейчас есть в направлении Польши, а также Словакии и Венгрии.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Для украинцев будут действовать новые правила въезда в страны ЕС. В частности уже с этого года нужно будет заплатить 20 евро и зарегистрироваться в программе ETIAS, чтобы получить электронное разрешение.

Также в Украине заработает новая система проверки транспорта без разгрузки через умную систему сканирования с ИИ. Известно, где заработают новые сканеры.