На границе с Польшей возникли огромные пробки из-за очередей

Дата публикации 21 марта 2026 10:41
Очереди из автомобилей на одном из КПП. Фото: ГПСУ

На границе Украины утром в субботу, 21 марта, зафиксировали значительные очереди сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Чтобы избежать недоразумений, водителям советуют заранее планировать поездки за границу и учитывать возможные сбои электросистем, а также выбирать менее загруженные КПП.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 21 марта

Пограничники предупредили о значительных пробках и очередях на границе Украины. Наибольшее скопление автомобилей сейчас есть в направлении Польши, а также Словакии и Венгрии.

Черги на кордоні з Польщею 21 березня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 21 березня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 21 березня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 21 березня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 21 березня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Для украинцев будут действовать новые правила въезда в страны ЕС. В частности уже с этого года нужно будет заплатить 20 евро и зарегистрироваться в программе ETIAS, чтобы получить электронное разрешение.

Также в Украине заработает новая система проверки транспорта без разгрузки через умную систему сканирования с ИИ. Известно, где заработают новые сканеры.

Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
