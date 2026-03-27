На кордоні з двома країнами є значні затори: черги на КПП

Черги на кордоні України у пʼятницю, 27 березня, зафіксовано на пʼяти контрольних пунктах пропуску з двома країнами. Водіїв також закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб, тому поїздки варто планувати заздалегідь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 27 березня

Черги зафіксовано на КПП з Польщею та Словаччиною. Йдеться про "Устилуг", "Краківець", "Шегині", "Малий Березний" та "Ужгород".

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 30 л/а, 0 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00 години).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, професія водія-міжнародника досі залишається однією з найбільш високооплачуваних. Вони можуть розраховувати на стабільні виплати, а також повний соціальний пакет.

Крім того, водіям варто перевіряти стан коліс, оскільки це впливає на безпеку та плавність автомобіля. Зокрема, важливо періодично перевіряти тиск та загальний стан запасної шини одночасно з основними колесами. Також потрібно стежити за станом вентилів.