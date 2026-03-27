На кордоні з двома країнами є значні затори: черги на КПП
Черги на кордоні України у пʼятницю, 27 березня, зафіксовано на пʼяти контрольних пунктах пропуску з двома країнами. Водіїв також закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб, тому поїздки варто планувати заздалегідь.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 27 березня
Черги зафіксовано на КПП з Польщею та Словаччиною. Йдеться про "Устилуг", "Краківець", "Шегині", "Малий Березний" та "Ужгород".
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00 години);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Як писали Новини.LIVE, професія водія-міжнародника досі залишається однією з найбільш високооплачуваних. Вони можуть розраховувати на стабільні виплати, а також повний соціальний пакет.
Крім того, водіям варто перевіряти стан коліс, оскільки це впливає на безпеку та плавність автомобіля. Зокрема, важливо періодично перевіряти тиск та загальний стан запасної шини одночасно з основними колесами. Також потрібно стежити за станом вентилів.
Читайте Новини.LIVE!