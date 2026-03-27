Головна Авто На кордоні з двома країнами є значні затори: черги на КПП

На кордоні з двома країнами є значні затори: черги на КПП

Дата публікації: 27 березня 2026 12:32
Перевірка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у пʼятницю, 27 березня, зафіксовано на пʼяти контрольних пунктах пропуску з двома країнами. Водіїв також закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб, тому поїздки варто планувати заздалегідь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 27 березня

Черги зафіксовано на КПП з Польщею та Словаччиною. Йдеться про "Устилуг", "Краківець", "Шегині", "Малий Березний" та "Ужгород".

Черги на кордоні з Польщею 27 березня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 27 березня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 березня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобуса (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00 години). 

Черги на кордоні з Румунією 27 березня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 27 березня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
