На кордоні масштабні черги: які пункти пропуску варто оминати

Перевірка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на кордоні України у пʼятницю, 24 липня, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Прикордонники закликають памʼятати також про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 24 липня

Наразі черги на таких КПП: "Устилуг", "Угринів", "Грушів", "Краківець", "Шегині", "Смільниця", "Малий Березний", "Ужгород", "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Порубне", "Дяківці".

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 35 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малий Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, сервіс кліматичної системи в електромобілях суттєво відрізняється від авто з ДВЗ, адже кондиціонер тут не лише забезпечує комфорт у салоні, а й охолоджує тягову батарею. Помилки в обслуговуванні можуть призвести до дорогих несправностей усієї силової системи.

А двигун внутрішнього згоряння постійно всмоктує повітря разом із пилом, піском і кіптявою. Саме повітряний фільтр затримує ці домішки, захищаючи мотор від зносу та пошкоджень. Частота заміни деталі залежить від умов експлуатації та типу двигуна