Раптово зникла важлива функція Android Auto

Android Auto. Фото: bmw.com

Збій Android Auto з кінця грудня залишив водіїв без важливої функції — відповідь на телефонні дзвінки за допомогою кнопок на кермі більше не працює належним чином. Неполадки з’явилися після оновлення програми, але незрозуміло, що саме викликає таку поведінку.

Про це написав Autoevolution.

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Користувачі стверджують, що натискання кнопки відповіді під час спроби з’єднатися викликає екран історії дзвінків, а хтось виявив, що натискання кнопки OK насправді відповідає на дзвінок.

Більшість автомобілів, які постраждали від збою, є моделями Hyundai. Хоча є повідомлення й від поодиноких водіїв Ford. Це критичний аспект, адже він може означати, що Android Auto не винен у помилці. Хтось каже, що отримав оновлення програмного забезпечення в дилерському центрі, але незрозуміло, чи всі, хто їздить на Hyundai та стикається з цим збоєм, зробили те саме.

Як розв’язати проблему

Водночас єдиний обхідний шлях — використовувати сенсорні елементи керування на екрані для відповіді на дзвінки. Адже кнопки дисплея продовжують працювати належним чином. Якщо винуватцем є Android Auto, спробуйте повернутися до попередньої версії, позаяк це може допомогти усунути збій.

Наразі Google поки не виступив із жодною офіційною заявою, щодо збою Android Auto.

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