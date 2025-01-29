Внезапно исчезла важная функция Android Auto

На Android Auto исчезла важная функция — Google молчит
Сбой Android Auto с конца декабря оставил водителей без важной функции — ответ на телефонные звонки с помощью кнопок на руле больше не работает должным образом. Неполадки появились после обновления приложения, но непонятно, что именно вызывает такое поведение.
Об этом написал Autoevolution.
Под ударом Hyundai
Пользователи утверждают, что нажатие кнопки ответа при попытке соединиться вызывает экран истории звонков, а кто-то обнаружил, что нажатие кнопки OK на самом деле отвечает на звонок.
Большинство автомобилей, пострадавших от сбоя, являются моделями Hyundai. Хотя есть сообщения и от единичных водителей Ford. Это критический аспект, ведь он может означать, что Android Auto не виноват в ошибке. Кто-то говорит, что получил обновление программного обеспечения в дилерском центре, но непонятно, все ли, кто ездит на Hyundai и сталкивается с этим сбоем, сделали то же самое.
Как решить проблему
В то же время единственный обходной путь — использовать сенсорные элементы управления на экране для ответа на звонки. Ведь кнопки дисплея продолжают работать должным образом. Если виновником является Android Auto, попробуйте вернуться к предыдущей версии, так как это может помочь устранить сбой.
Пока Google пока не выступил ни с одним официальным заявлением относительно сбоя Android Auto.
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