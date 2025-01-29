Внезапно исчезла важная функция Android Auto

Android Auto. Фото: bmw.com

Сбой Android Auto с конца декабря оставил водителей без важной функции — ответ на телефонные звонки с помощью кнопок на руле больше не работает должным образом. Неполадки появились после обновления приложения, но непонятно, что именно вызывает такое поведение.

Об этом написал Autoevolution.

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Под ударом Hyundai

Пользователи утверждают, что нажатие кнопки ответа при попытке соединиться вызывает экран истории звонков, а кто-то обнаружил, что нажатие кнопки OK на самом деле отвечает на звонок.

Большинство автомобилей, пострадавших от сбоя, являются моделями Hyundai. Хотя есть сообщения и от единичных водителей Ford. Это критический аспект, ведь он может означать, что Android Auto не виноват в ошибке. Кто-то говорит, что получил обновление программного обеспечения в дилерском центре, но непонятно, все ли, кто ездит на Hyundai и сталкивается с этим сбоем, сделали то же самое.

Как решить проблему

В то же время единственный обходной путь — использовать сенсорные элементы управления на экране для ответа на звонки. Ведь кнопки дисплея продолжают работать должным образом. Если виновником является Android Auto, попробуйте вернуться к предыдущей версии, так как это может помочь устранить сбой.

Пока Google пока не выступил ни с одним официальным заявлением относительно сбоя Android Auto.

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