Метод охолодження авто без кондиціонера: як заощадити пальне

Автомобілі на дорозі з відкритими боковими вікнами. Фото: Новини.LIVE

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Використання кондиціонера в автомобілі давно стало звичною справою для більшості водіїв. Проте його робота створює додаткове навантаження на силовий агрегат і відчутно підвищує витрату пального. Це змушує шукати прості та ефективні альтернативні способи охолодження салону. Правильні щоденні звички дозволяють зберегти комфорт та суттєво заощадити кошти на заправці.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Економічний вибір

Автомобільний кондиціонер, який працює, у спекотні дні здатний збільшувати середню витрату пального на 1–2 л/100 км. Для машин з невеликими моторами ця різниця виявляється ще більш помітною. Наприклад, у седана Dacia Logan міська витрата палива влітку з увімкненою системою охолодження досягає 13 л/100 км, тоді як без неї становить близько 9–10 л/100 км.

Класичною альтернативою залишається провітрювання салону через відкриті бокові вікна. Такий спосіб найкраще працює під час руху на швидкостях до 70 км/год. У цьому режимі повітря в машині оновлюється швидко, а додатковий аеродинамічний опір від відкритих шибок залишається мінімальним і не викликає перевитрати.

Швидкісні нюанси

Ситуація кардинально змінюється з виходом на швидкісну трасу. За даними досліджень інженерів з асоціації SAE International, їзда з опущеними шибками на швидкості понад 85 км/год збільшує витрату пального приблизно на 20%.

При стрімкому русі аеродинамічний опір відчинених вікон створює набагато більше навантаження на мотор, ніж компресор під час роботи. У поїздках за містом на високій швидкості набагато вигідніше зачинити всі вікна та ввімкнути кондиціонер, зберігши обтічність кузова.

Раніше Новини.LIVE писали про правило пʼяти хвилин для кондиціонера авто. Воно суттєво продовжує термін служби обладнання та захищає пасажирів та водія від хвороб.

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