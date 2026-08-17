Механік радить уникати цих пʼяти автомобілів у 2026 році

Audi Q7 2027 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Купівля преміального автомобіля нерідко обертається суттєвими фінансовими витратами вже після виїзду з салону. Несправності складних електронних систем, підвіски та систем охолодження потребують високої кваліфікації майстрів та дорогих запчастин. Обираючи вживані машини, дороге обслуговування може стати справжньою проблемою для власника. Досвідчений автомеханік Алан Гельфанд виділив п'ять моделей, від яких краще триматися якнайдалі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Преміальні седани

Седан Jaguar XJ вирізняється елегантним дизайном, проте має суттєві проблеми з надійністю. Власники регулярно стикаються з відмовами електронних компонентів, швидким зносом елементів підвіски та частими поломками системи охолодження, що ускладнюється дефіцитом запчастин.

Італійський Maserati Quattroporte має схожі труднощі. Двигун, трансмісія та бортова електроніка вимагають постійного ремонту, а сертифікованих фахівців для цієї марки дуже мало. У результаті витрати на утримання авто за перші п'ять років експлуатації можуть сягнути 164 456 доларів.

Німецькі кросовери

Audi Q7 потрапив до списку найменш надійних автомобілів 2026 року. Після подолання позначки в 160 000 км пробігу у машини починають нестабільно працювати коробка передач, складна система повного приводу та бортова електроніка.

Компактний кросовер BMW X1 добре демонструє свої якості лише під час дії заводської гарантії. З часом у машині регулярно виходять з ладу компоненти підвіски, блоки системи охолодження та електронні модулі.

Британський позашляховик

Land Rover Range Rover поєднує високу прохідність з розкішним салоном, але має декілька слабких місць. Механіки виділяють три головні проблеми цієї моделі: постійні виходи з ладу пневматичної підвіски, збої електроніки та поломки системи охолодження.

Обслуговування машини вимагає залучення вузькопрофільних фахівців, а ремонт часто доводиться проводити комплексними блоками. У результаті загальні витрати на володіння цим позашляховиком за перші п'ять років становлять близько 141 424 доларів.

Раніше Новини.LIVE писали, які автомобілі з пробігом лякають механіків. Деякі моделі двигунів вимагають капітального ремонту ще до досягнення пробігу 100 000 км.

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