Механік порадив найкращі сімейні авто з пробігом для купівлі у 2026 році

Hyundai Palisade 2026 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Під час вибору місткого автомобіля для родини надійність технічних вузлів стає головним критерієм. Постійні незаплановані ремонти та дорогі візити на СТО можуть сильно вдарити по бюджету. Професійні механіки та експерти з відновлення транспорту назвали кілька доступних моделей, які демонструють зразкову довговічність. Ці машини рідко ламаються і не вимагають специфічних інструментів для обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Японські кросовери

Компактний кросовер Toyota RAV4 очолює списки рекомендацій завдяки традиційному фокусу бренду на довговічності деталей. Фахівці радять звернути увагу на моделі, випущені з 2019 по 2023 рік, через наявність простіших електронних систем. Запчастини до цієї моделі можна знайти в будь-якому магазині, а звичайне технічне обслуговування коштує дешево. Будь-який незалежний майстер здатний виконати базовий ремонт без залучення дорогого діагностичного обладнання.

Головним конкурентом у цьому класі виступає Honda CR-V, яка демонструє феноменальні показники витривалості на практиці. За статистикою, менш як 5% цих кросоверів, випущених з 2017 по 2022 рік, мають проблеми з двигуном або коробкою передач. Найчастіше ці машини потрапляють на розбирання лише через аварії або затоплення, а не через технічні несправності.

Місткі мінівени

Для великих родин чудовим вибором залишається трирядний мінівен Honda Odyssey, який хвалять за продуману конструкцію. Його 3,5-літровий двигун V6 оснащений інтелектуальною системою керування циліндрами, що забезпечує низьку витрату пального. Напрямні зсувних дверей та приводні паси навісного обладнання служать роками.

Іншим сильним гравцем у секторі практичних мінівенів є Toyota Sienna, яка приваблює наявністю економної гібридної модифікації. Фірмова трансмісія e-CVT має повністю герметичну конструкцію, яка не має витоків мастила. Низький поріг полегшує посадку для дітей, а механізм складання крісел дозволяє швидко звільнити простір для перевезення габаритних речей.

Корейські інновації

Якщо купувати мінівен немає бажання, гарною альтернативою стане повнорозмірний трирядний кросовер Hyundai Palisade. Модель швидко завоювала авторитет на ринку завдяки стабільній роботі з перших років випуску та тривалим заводським гарантійним зобов'язанням. Салон автомобіля пропонує багате оснащення з сучасними цифровими помічниками та високий рівень безпеки для пасажирів.

Раніше Новини.LIVE писали про кращі нові сімейні авто в Україні з витратою палива до 5 л/100 км. Вони дозволяють суттєво економити на заправках, але водночас не змушують родину тіснитися в маленьких малолітражках.

Також читайте про пʼять найкращих сімейних мінівенів з пробігом. Ринок пропонує широкий вибір рішень від компактних міських моделей до повнорозмірних пасажирських бусів.