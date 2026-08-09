Причина швидкої смерті двигуна авто: пояснення механіка

Ремонт автомобілів. Фото: CoGarage

Сучасні автомобілі здатні регулярно долати позначку в 320 000 км пробігу і навіть більше. Проте чимало машин виходять з ладу набагато раніше цього терміну. Зазвичай причина полягає не в конструктивних дефектах певної моделі, а в ігноруванні базового обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Головна загроза

Основним чинником передчасної смерті автомобілів з малим пробігом є ігнорування планового сервісу, а саме регулярної заміни моторної оливи. Цей матеріал захищає рухомі деталі від тертя, а також відводить тепло та дрібну металеву стружку.

Коли заміну проводити невчасно, мастило густішає і перетворюється на шлак. Цей осад забиває масляні канали, залишаючи розподільні вали та підшипники без змащення. У результаті виникає швидкий знос деталей, перегрів та повний вихід мотора з ладу, ремонт якого нерідко перевищує вартість усього авто.

Правильний інтервал

Двигуни при пробігу 300 000 км можуть залишатися в ідеальному стані, якщо власник використовує якісну синтетичну оливу та змінює її кожні 8000–12 000 км. І навпаки, ігнорування сервісу здатне повністю зруйнувати силовий агрегат уже на 130 000 км.

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Автовиробники зазвичай рекомендують інтервал заміни від 12 000 до 16 000 км. Середній річний пробіг становить близько 23 000 км, тому при використанні якісної синтетики відвідувати сервіс варто кожні 8–9 місяців.

При частих поїздках на короткі відстані, русі у важких міських заторах або експлуатації в екстремально спекотну чи холодну погоду інтервали між замінами оливи варто скорочувати. Також важливо щомісяця перевіряти рівень мастила та дотримуватися чітких рекомендацій виробника.

Раніше Новини.LIVE писали, яким двигунам авто насправді не підходить синтетична моторна олива. Існує один важливий момент, коли від використання синтетики на деякий час дійсно варто утриматися.

Також читайте, коли насправді міняти моторну оливу у дизельному авто. Висока компресія у циліндрах та наявність турбіни вимагають від мастила максимальної міцності захисної мастильної плівки.