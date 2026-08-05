Механік пояснив, як аномальна спека руйнує автомобіль

Авто на сонці. Фото: magnific.com / Колаж: Новини.LIVE

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Екстремально високі температури створюють серйозне випробування для всіх вузлів автомобіля. Літня спека викликає випаровування технічних рідин, прискорює знос гуми та спричиняє раптові відмови електроніки. Систематичний догляд за технікою влітку допомагає уникнути несподіваних поломок прямо під час поїздки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Money Talks News.

Загроза під капотом

Висока температура порушує хімічні процеси всередині акумулятора, викликаючи швидке випаровування електроліту. Через це батарея швидко втрачає здатність тримати заряд. Для контролю місткості фахівці радять перевіряти стан АКБ двічі на рік.

Спека прискорює випаровування та деградацію всіх робочих рідин. Моторна та трансмісійна оливи, гальмівна рідина та антифриз втрачають свої властивості, підвищуючи ризик перегріву мотора. Крім того, від тепла розширюються деталі системи запалювання, що призводить до раптових збоїв в електриці.

Колеса та кондиціонер

Гарячий асфальт у поєднанні зі спекою створює надлишковий тиск у шинах. Це спричиняє нерівномірний знос протектора та суттєво підвищує ризик вибуху колеса на швидкості.

Система кондиціювання починає працювати на межі можливостей уже при температурі 35 °C. Щоб зменшити навантаження на компресор, краще вмикати обдув на помірну швидкість і регулярно проводити обслуговування системи.

Салон та фарба

Прямі сонячні промені нагрівають поверхні салону до 90 °C, а повітря всередині машини до 60 °C. Від такого перегріву пластик розтріскується, а оббивка сидінь швидко вигоряє.

Спека прискорює вигорання та окиснення лакофарбового покриття кузова.

Використання сонцезахисних шторок, чохлів та паркування в тіні дозволяють зберегти автомобіль у належному стані.

Раніше Новини.LIVE писали про правило пʼяти хвилин для автомобільного кондиціонера. Воно допоможе суттєво подовжити термін служби обладнання та захистити пасажирів та водія від застуд.

Також дізнайтеся всю правду про водіння електромобілів влітку. Реальні наслідки та важливі аспекти водіння електротранспорту під час аномальної спеки.