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Головна Авто Масштабні затори на кордоні: на яких КПП найбільше скупчення авто

Масштабні затори на кордоні: на яких КПП найбільше скупчення авто

Ua ru
29 серпня 2026 11:32
Ситуація на кордоні 29 серпня: на яких КПП найбільші затори
Перевірка авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У суботу, 29 серпня, черги на західному кордоні України фіксуються майже на всіх контрольно-пропускних пунктах. Найбільші затори легкових автомобілів зафіксували на польському та угорському напрямках, найменші — на румунському. Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 29 серпня

Сьогодні, 29 серпня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.

Черги на кордоні з Польщею 29 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 25 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 35 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 35 л/а, 0 автоб., 120 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 серпня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 35 л/а, 1 автоб., 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 16 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 29 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 29 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, з якими проблемами стикаються власники вживаних авто Ford Focus. Виявилось, що проблеми полягають в двигунах серії EcoBoost, особливо трициліндровий двигун 1.0 EcoBoost, який є дуже ненадійним. 

Також ми писали, чому не потрібно міняти моторну оливу в авто занадто часто. Виявилося, що необхідність оновлення мастила кожні 5000 км пробігу у сцчасних авто — це міф. Тепер завдяки електронним системам моніторингу машина сама підказує оптимальний час для відвідування сервісу.

авто водії ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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