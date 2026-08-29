Ситуация на границе 29 августа: на которых КПП самые большие пробки

Проверка автомобиля на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В субботу, 29 августа, очереди на западной границе Украины фиксируются почти на всех контрольно-пропускных пунктах. Самые большие пробки легковых автомобилей зафиксировали на польском и венгерском направлениях, самые маленькие — на румынском. Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 29 августа

Сегодня, 29 августа, по состоянию на 9.00 на границе Украины наблюдаются такие очереди на выезд.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 25 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 35 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 35 л/а, 0 автоб., 120 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"М.Березный" - 25 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 35 л/а, 1 автоб., 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" - 16 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дьяково" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Дьяковцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.

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