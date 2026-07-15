Кросовери та позашляховики ненажерливі до палива

Ferrari Purosangue 2023 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Показники витрати пального залишаються одним з найголовніших чинників під час вибору автомобіля у 2026 році. Більшість покупців намагаються знайти максимально ощадливі гібриди чи компактні міські моделі. Проте існує й інша категорія машин, де виробники повністю нехтують паливною економічністю заради досягнення екстремальної швидкості, позашляхових можливостей або унікального статусу. Для таких авто цифри споживання пального наближаються до показників вантажівок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Важкі гіганти

Величезний електричний GMC Hummer EV SUV є унікальним учасником цього списку. Через колосальну вагу у 4354 кг цей електрокар визнано найменш ефективним серед усіх акумуляторних моделей на ринку США з показником умовного споживання на рівні 4,4 л/100 км у бензиновому еквіваленті. Водночас потужні електричні двигуни здатні розігнати цього важкого монстра до 100 км/год всього за 3,3 секунди.

Позашляховик Jeep Wrangler у спеціальній версії 392 оснащується величезним 6,4-літровим бензиновим двигуном V8 на 470 к.с. Така модифікація демонструє вкрай низьку паливну ефективність зі споживанням близько 16,8 л/100 км у змішаному циклі. Натомість власник отримує приголомшливий фірмовий звук вихлопу та здатність масивного рамного автомобіля набирати першу сотню приблизно за 4 секунди.

Справжні монстри

Розкішний Cadillac Escalade-V створений для тих, хто взагалі не звик рахувати гроші на заправках. Під капотом цієї тритонної машини встановлено 6,2-літровий компресорний двигун V8 потужністю 682 к.с. У міському режимі цей гігантський мотор споживає фантастичні 21,4 л/100 км, а середній показник у змішаному циклі становить не менш як 18 л/100 км.

Американський маслкар у кузові кросовера Dodge Durango SRT Hellcat використовує аналогічний за об'ємом 6,2-літровий двигун V8 з нагнітачем, який видає божевільні 710 к.с. Завдяки такій віддачі сімейний автомобіль прискорюється до 100 км/год за 3,6 секунди, залишаючи позаду більшість спорткарів. Платою за таку динаміку є постійна потреба у заправці, адже середня витрата також тримається на рівні 18 л/100 км.

Вершина марнотратства

Італійський Ferrari Purosangue став абсолютним лідером рейтингу найменш економічних SUV. Цей автомобіль більше схожий на піднятий спортивний хетчбек, а під його капотом працює безальтернативний 6,5-літровий двигун V12 на 715 к.с. Наявність дванадцяти циліндрів гарантує унікальний характер і розгін до сотні за 3,2 секунди, але змушує миритися з середньою витратою пального на рівні 19,6 л/100 км.

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