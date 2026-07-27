Кросовери, на яких не варто заїжджати на бездоріжжя

Volkswagen Tiguan 2026 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Понад половину ринку нових автомобілів займають кросовери та позашляховики. Більшість покупців обирають ці машини за високу посадку, просторий салон та збільшений дорожній просвіт. Статистика свідчить, що 98% власників виїжджають на ґрунтові дороги щонайбільше раз на рік. Проте наявність повного приводу зовсім не означає, що машина здатна долати складний рельєф або каменисті підйоми.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Дорогий статус

Преміальний Land Rover Range Rover пропонує пневмопідвіску з кліренсом 21,8 см та потужний 523-сильний V8, який легко тягне причіп масою до 3719 кг. Проте виїзд на бездоріжжя загрожує пошкодженням кузова та пневмобалонів. Обслуговування автомобіля протягом перших п'яти років перевищує 6500 доларів, а активний офроуд остаточно знищує перепродажну вартість машини.

Розкішний Rolls-Royce Cullinan оснащений адаптивною підвіскою, яка підіймає кузов до 22,8 см. Попри це, єдина подряпина на фарбі від каменя здатна зменшити залишкову вартість авто на десятки тисяч доларів.

Італійський кросовер Maserati Levante також не пристосований до гірських стежок через низькопрофільні шини, низький рознос кузова та відсутність знижувальної передачі.

Спортивний Lamborghini Urus пропонує пневмопідвіску зі змінним просвітом від 15,7 до 24,8 см, але жорсткі швидкісні шини абсолютно беззахисні перед гострим камінням. Будь-яка поломка на дикій природі обернеться ремонтом, ціна якого сягає десятків тисяч доларів.

Мережеві бестселери

Популярний Honda CR-V у версіях з переднім та повним приводом має дорожній просвіт від 19,8 до 20,8 см. Захист днища у нього пластиковий, а версія TrailSport отримала лише декоративну накладку на бампер.

Схожа ситуація спостерігається і в Mazda CX-5, де кліренс становить лише 19,3–20 см. Система повного приводу i-ACTIV чудово працює на снігу, але не здатна виручити на важкому рельєфі.

Електричний Tesla Model X Plaid видає 1020 к.с., але його пневмопідвіска у стандартних режимах тримає кузов на висоті від 14,5 до 20,5 см. Важка батарея інтегрована в підлогу, тому будь-який удар об камінь загрожує пошкодженням акумулятора та пожежею.

Купеподібний BMW X6 має кліренс 20,5 см проти 21 см у суміжній моделі BMW X5. Через менший кут в'їзду у 21,7 градуса проти 25,2 градуса у родича, ця машина частіше зачіпляє бампером перешкоди при спробі виїхати на крутий підйом.

Обмеження конструкції

Американський Chevrolet Equinox з просвітом 20,4 см пропонує максимальну масу причепа від 363 кг для переднього приводу до 680 кг для повного. Це явно вказує на відсутність запасу міцності для суворих умов. Його підвіска та рульове керування не розраховані на постійні удари об коріння чи каміння.

Компактний Volkswagen Tiguan пропонує один з найменших показників кліренсу, лише 17,8 см. Система повного приводу 4Motion добре справляється з легким ґрунтом, але відсутність демультиплікатора та низьке днище роблять поїздки по глибоких коліях небезпечними.

Захист днища Kia Sportage у базових версіях з просвітом 18 см виготовлений з тонкого пластику, який не здатний захистити важелі підвіски та піддон від ударів.

Американський Ford Escape має кліренс від 19 до 20,8 см, а у гібридних версіях цей показник знижується до 17,5 см. Його автоматична система повного приводу підключається лише при буксуванні, чого недостатньо для повноцінного подолання бездоріжжя.

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