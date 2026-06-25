Кросовер, який залишається надійним після закінчення гарантії

Audi Q3 2026 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Преміальні автомобілі приваблюють якісними матеріалами салону, чудовою шумоізоляцією та передовими цифровими технологіями. Проте висока початкова вартість є далеко не єдиною фінансовою особливістю таких моделей. Складні бортові системи та сучасне електронне оснащення люксових машин з часом можуть виходити з ладу, призводячи до дорогого сервісу. Найбільше лякають можливі технічні проблеми, які виникають вже після завершення дії офіційних заводських гарантій. У такій ситуації гарним рішенням стає вибір моделі, що має підтверджену репутацію довговічності серед власників.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Нове покоління

Компактний кросовер Audi Q3 увійшов у третю генерацію, отримавши масштабне візуальне та технічне оновлення. Дизайнери нагородили автомобіль дещо незграбною передньою частиною та вузькою формою головної оптики, зберігши фірмову архітектуру внутрішнього простору. Для успішного суперництва з головними класовими конкурентами виробник суттєво модернізував технічну начинку. Під капотом новинки встановили потужний 2-літровий 4-циліндровий турбодвигун потужністю 255 к.с., який працює в парі з 7-ступеневим роботом.

Автомобіль стандартно оснащується фірмовою системою повного приводу та повністю переробленою підвіскою для кращої плавності ходу. Вага кросовера становить 1785 кг, а об'єм багажного відділення зріс до корисних 821 л, збільшуючись при складених кріслах до 1359 л.

Високі оцінки

За рівнем надійності та довговічності деталей німецький кросовер здобув високі 86 балів зі 100 можливих від агентства JD Power. Ця оцінка враховує зафіксовані дефекти збирання, особливості конструкції та реальні відгуки водіїв у процесі повсякденної експлуатації. Такий показник дозволив моделі посісти першу сходинку у своєму преміальному класі, випередивши серйозних опонентів. Наприклад, кросовер BMW X1 отримав у цьому ж дослідженні лише 76 балів.

Подібні позиції автомобіль продемонстрував в рейтингах iSeeCars, набравши непогані 7,7 бала з 10. Попри загальну технічну стійкість, на початку продажів німецького кросовера сталося одне заводське відкликання, яке торкнувся 6077 машин, через програмний збій у блоці керування панорамним люком, що усувається безплатно в офіційних сервісних центрах. Хай там як, загальна статистика свідчить про високу витривалість основних механічних вузлів цієї моделі.

Раніше Новини.LIVE писали, чи є сенс купляти популярну в Україні Audi Q5 з пробігом. Багато машин після незначних ДТП продаються на аукціонах в США за символічні 2000–2500 доларів, що створює ілюзію надзвичайно вигідної покупки.

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