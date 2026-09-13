КПП з двома країнами завантажені: черги на кордоні

Працівник ДПСУ на кордоні. Фото: ДПСУ

У неділю, 13 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Скупчення автівок спостерігається на КПП з Польщею та Угорщиною, водночас на кордоні з Румунією та Молдовою заторів немає. Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 13 вересня

Сьогодні, 13 вересня, станом на 14:00 на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.

"Ягодин" - 19 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 80 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 70 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 25 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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