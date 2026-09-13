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Головна Авто КПП з двома країнами завантажені: черги на кордоні

КПП з двома країнами завантажені: черги на кордоні

Ua ru
13 вересня 2026 14:01
КПП з двома країнами завантажені: черги на кордоні
Працівник ДПСУ на кордоні. Фото: ДПСУ

У неділю, 13 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Скупчення автівок спостерігається на КПП з Польщею та Угорщиною, водночас на кордоні з Румунією та Молдовою заторів немає. Прикордонники радять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 13 вересня

Сьогодні, 13 вересня, станом на 14:00 на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.

Черги на кордоні з Польщею 13 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 19 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 80 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 70 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 13 вересня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 25 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 13 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 13 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 13 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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авто водії ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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