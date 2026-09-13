КПП с двумя странами загружены: очереди на границе
В воскресенье, 13 сентября, очереди на границе Украины фиксируются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Скопление автомобилей наблюдается на КПП с Польшей и Венгрией, в то же время на границе с Румынией и Молдовой пробок нет. Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, информирует Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 13 сентября
Сегодня, 13 сентября, по состоянию на 14.00 на границе Украины наблюдаются такие очереди на выезд.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" – 19 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 80 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 70 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 25 л/а, 1 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.
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