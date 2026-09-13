Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто КПП с двумя странами загружены: очереди на границе

КПП с двумя странами загружены: очереди на границе

Ua ru
13 сентября 2026 14:01
КПП с двумя странами загружены: очереди на границе
Сотрудник ГПСУ на границе. Фото: ГПСУ

В воскресенье, 13 сентября, очереди на границе Украины фиксируются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Скопление автомобилей наблюдается на КПП с Польшей и Венгрией, в то же время на границе с Румынией и Молдовой пробок нет. Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Очереди на границе Украины 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, по состоянию на 14.00 на границе Украины наблюдаются такие очереди на выезд.

Очереди на границе с Польшей 13 сентября

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" – 19 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 80 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 70 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

Очереди на границе со Словакией 13 сентября

Читайте также:

Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 25 л/а, 1 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 13 сентября

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Очереди на границе с Румынией 13 сентября

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" – 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой 13 сентября

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE писали, когда нужно менять масло в автоматической коробке передач. Правильный интервал замены трансмиссионной жидкости позволяет избежать дорогостоящего капитального ремонта, а игнорирование состояния масла может привести к забиванию гидроблока.

Также мы сообщали, какие тормозные колодки выбрать для авто. Именно они обеспечивают остановку машины при нажатии на педаль, поэтому от их состояния, типа и качества зависит эффективность торможения.

авто водители ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации