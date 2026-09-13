КПП с двумя странами загружены: очереди на границе

Сотрудник ГПСУ на границе. Фото: ГПСУ

В воскресенье, 13 сентября, очереди на границе Украины фиксируются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Скопление автомобилей наблюдается на КПП с Польшей и Венгрией, в то же время на границе с Румынией и Молдовой пробок нет. Пограничники советуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, по состоянию на 14.00 на границе Украины наблюдаются такие очереди на выезд.

"Ягодин" – 19 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 80 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 70 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"М.Березный" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 25 л/а, 1 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Дьяковцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов.

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