КПП перевантажені: з якими країнами черги на кордоні
У середу, 1 липня, черги на кордоні України фіксуються майже на всіх пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Крім того, прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 1 липня
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 40 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 28 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а.
Як писали Новини.LIVE, всім водіям в Україні треба готуватися до обов’язкового техогляду. Запустити оновлену систему контролю держава має намір до кінця 2027 року.
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