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Головна Авто КПП перевантажені: з якими країнами черги на кордоні

КПП перевантажені: з якими країнами черги на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 11:24
Черги на кордоні 1 липня — майже всі КПП завантажені
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

У середу, 1 липня, черги на кордоні України фіксуються майже на всіх пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Крім того, прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 1 липня

Черги на кордоні з Польщею 1 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 1 липня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 1 липня

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Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 28 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 1 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 1 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а.

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ДПСУ черги на кордоні пасажири
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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