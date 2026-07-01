Черги на кордоні 1 липня — майже всі КПП завантажені

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

У середу, 1 липня, черги на кордоні України фіксуються майже на всіх пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Крім того, прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 1 липня

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малий Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Читайте також:

"Тиса" — 28 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а.

Як писали Новини.LIVE, всім водіям в Україні треба готуватися до обов’язкового техогляду. Запустити оновлену систему контролю держава має намір до кінця 2027 року.

Також ми повідомляли, як правильно вмикати кондиціонер авто у спеку. Розумний підхід до налаштування системи вентиляції дозволить зберегти здоров'я та забезпечить комфортну поїздку.