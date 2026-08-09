Корисний тест ПДР: з якою швидкістю може рухатися авто

Авто на ділянці дороги з двома знаками. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Водій червоного автомобіля проїжджає ділянку дороги з двома знаками. З якою швидкістю він може рухатися далі у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Не більш як 50 км/год. Не більш як 60 км/год. Не більш як 80 км/год. Не більш як 90 км/год. Не більш як 110 км/год.

Розбір задачі

Червоний легковий автомобіль виїжджає з населеного пункту, про що свідчить знак 5.50 "Кінець населеного пункту".

Згідно з пунктом 12.6 (ґ) ПДР, на звичайних автомобільних дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку та без розділювальної смуги поза населеними пунктами легковим автомобілям (зі стажем водіння понад 2 роки) дозволяється рух зі швидкістю не більш як 90 км/год.

На дорозі також встановлено інформаційно-вказівний знак 5.33 "Рекомендована швидкість" з цифрою 50. Відповідно до розділу 33 ПДР, цей знак лише рекомендує рух з зазначеною швидкістю на даній ділянці, але не вводить обов'язкового обмеження та не забороняє рух з вищою швидкістю у межах дозволеного ліміту.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: