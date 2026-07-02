Компактний електромобіль BMW i3: чи варто купити вживаний екземпляр

BMW i3 2014 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Хетчбек BMW i3 став одним з найцікавіших варіантів на вторинному ринку електричного транспорту. Його незвичайний футуристичний дизайн, задня провідна вісь, швидкий старт та якісні матеріали оздоблення салону приваблюють багатьох покупців. Компактний автомобіль ідеально підходить для щоденних міських поїздок або на роль другої машини у родині. Проте перед покупкою вживаного екземпляра важливо ретельно вивчити його технічні особливості: види батарей, специфіку кузова та нюанси роботи бензинового генератора.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

Запас ходу

Головним критерієм вибору вживаного електрокара є місткість акумулятора, яка безпосередньо впливає на автономність. Ранні версії 60 Ah мають батарею на 22 кВт-год, що забезпечує реальний запас ходу близько 100–130 км у теплу пору року. Модифікація 94 Ah отримала елементи на 33 кВт-год, дозволяючи долати вже 160–200 км без підзарядки. Найсучасніший варіант 120 Ah оснащений батареєю місткістю 42 кВт-год, з якою машина легко проїжджає від 230 до 270 км.

Окреме місце посідає версія REx з невеликим бензиновим 2-циліндровим генератором об'ємом 0,6 л, який підтримує заряд акумулятора. Завдяки паливному баку автономність моделей 60 Ah та 94 Ah збільшується ще на 120–150 км. Це рятує водія від страху розрядитися посеред траси, проте додає витрат на обслуговування класичного двигуна.

Спортивна версія BMW i3s пропонує покращену динаміку та ширшу колію, але через жорсткі налаштування ходової частини вона виявляється менш комфортною на поганому покритті.

Специфіка кузова

Конструкція кузова моделі є унікальною через широке використання легкого алюмінію та міцної карбонової пасажирської капсули. Таке рішення дозволило суттєво знизити вагу машини, що позитивно вплинуло на швидкість розгону та загальну ефективність. Зворотним боком технологічності став надзвичайно складний та дорогий ремонт у разі дорожньо-транспортної пригоди. Покупцям потрібно максимально прискіпливо перевіряти історію відновлення кузовних деталей автомобілів, пригнаних з американських аукціонів.

Характерною рисою хетчбека є також незвичайна схема відкривання дверей, де задні стулки розчиняються проти ходу руху. Пасажири заднього ряду зможуть вийти лише після того, як відчиняться передні двері, що створює певні незручності на тісних парковках великих міст. Крім того, електромобіль використовує рідкісний вузький розмір шин, вартість яких на ринку є досить високою.

Попередня перевірка

Перед оформленням угоди обов'язково потрібно замовити кваліфіковану комп'ютерну діагностику високовольтної системи. Слід оцінити реальний залишковий ресурс батареї, перевірити швидкість приймання струму через порт та роботу клімат-контролю. Під час огляду модифікації REx окрему увагу приділяють паливній системі та наявності помилок генератора.

Також необхідно оцінити стан ходової частини та роботу рульового керування через підвищені навантаження від експлуатації на розбитих дорогах.

Повністю справний та перевірений автомобіль демонструє низькі витрати на щоденне утримання. За умови правильного вибору версії цей компактний преміальний електрокар тішитиме надійністю та яскравими емоціями від керування протягом багатьох років.

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