Яким двигунам авто насправді не підходить синтетична моторна олива

Заливка синтетичної моторної оливи. Фото: autozone.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Синтетична моторна олива давно стала стандартом для більшості сучасних автомобілів завдяки високому рівню захисту. Автовиробники все частіше рекомендують саме цей тип мастила для тривалої служби силового агрегату. Втім, існує один важливий виняток, коли від використання синтетики на деякий час дійсно варто утриматися.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Обкатка мотора

Новий або щойно відремонтований двигун, який перебуває в процесі обкатки, не потребує синтетичної оливи. У цей період поршневі кільця повинні правильно притертися до стінок циліндрів для створення герметичного ущільнення. Висока змащувальна здатність синтетики може завадити цьому процесу.

Для перших кілометрів краще використовувати спеціальні оливи для обкатки, які забезпечують контрольований знос деталей та захищають внутрішні компоненти. Після завершення обкатки можна сміливо переходити на рекомендовану виробником синтетику.

Старі двигуни

Серед водіїв існує міф, що синтетична олива викликає протікання ущільнювачів та прокладок у машинах з великим пробігом. Сучасні мастила розроблені за суворими стандартами сумісності та не руйнують сальники старих моторів. Навпаки, вони менше схильні до утворення шламу та краще захищають деталі при екстремальних температурах.

Головним мінусом синтетики залишається її вища ціна порівняно з мінеральними варіантами. Проте випробування американської автомобільної асоціації AAA довели, що синтетичні оливи працюють в середньому на 47% ефективніше. Вони краще опираються окисненню, запобігають утворенню відкладень та забезпечують легкий пуск у сильний мороз.

Раніше Новини.LIVE писали, коли насправді міняти моторну оливу у дизельному авто. Висока компресія у циліндрах та наявність турбіни вимагають від мастила максимальної міцності захисної плівки.

Також читайте, чому варто перейти на японську систему заміни моторної оливи. Дотримання коротких інтервалів дозволяє суттєво подовжити термін експлуатації сучасних агрегатів.