Хто, крім Toyota, виробляє двигуни з пробігом на мільйон кілометрів

Двигун Mercedes OM606. Фото: Bring a Trailer

Сергій Якуба Редактор

Японська компанія Toyota заслужила світову славу виробника найнадійніших автомобілів. Власники пікапів Tundra неодноразово долали позначку у 1 600 000 км без капітального ремонту двигуна та трансмісії. Проте в історії автомобілебудування є й інші бренди, чиї силові агрегати демонструють не менш значний ресурс за умови регулярного заміни мастила та стандартного сервісу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Hot Cars.

Шведи та американці

Легендарний мотор Volvo B230 Redblock, який з'явився у 1985 році, став еталоном витривалості завдяки міцному чавунному блоку циліндрів та продуманій конструкції. Запас міцності колінчастого вала та шатунів значно перевищував заводську гарантію, а клапани та поршні не зіштовхувалися навіть при обриві ременя ГРМ. Моделі Volvo серій 240, 700 та 900 з цим мотором легко долали понад 500 000 км без серйозного втручання, а окремі власники залишали позаду позначку в 1 600 000 кілометрів.

Американський дизель Dodge 5,9L Cummins з 12 клапанами перетворив пікапи Ram 2500 та 3500 на справжніх важковаговиків. Проста механічна схема, міцні ковані шатуни та паливна помпа Bosch P7100 забезпечили мотору колосальний ресурс під час буксирування важкої техніки. Багато таких машин виконували роль комерційного транспорту і спокійно намотували мільйонні пробіги на рідних деталях.

Німецька якість

3-літровий 6-циліндровий дизель Mercedes-Benz OM606 встановлювався на культові моделі Mercedes W124, W210, S-Class та G-Class у 1990-х роках. Чавунний блок та ковані внутрішні компоненти розраховувалися на екстремальний тиск і високий рівень стиснення. Один з власників седана W124 1993 року випуску проїхав понад 1 500 000 км на оригінальному моторі.

Попри феноменальний ресурс, ці двигуни не здобули такої ж маркетингової слави, як японські конкуренти. Моделі Volvo сприймалися як надто спокійні сімейні авто, пікапи Dodge мали проблеми з кузовом та коробками передач, а Mercedes-Benz W210 сильно страждав від корозії кузовних панелей.

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